Cine sunt victimele atentatului din New York

Cinci din cele opt persoane care au fost ucise în atacul din New York sunt din Argentina. Grupul se afla în vizită în Statele Unite, pentru aniversarea a 30 de ani de la absolvirea liceului, relatează The Guardian.

Ministrul de externe argentinian a confirmat că Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij și Hernán Ferruchi, toți având vârste în jur de 40 de ani, au fost uciși la New York. Al șaselea membru al grupului, Martin Ludovico Marro, a fost rănit ușor.

A șasea persoană care și-a pierdut viața în atac este o belgiancă, aflata în vacanță alături de sora și mama ei. Celelalte două victime nu au fost identificate încă.

De asemenea, doi copii au fost răniți în momentul în care duba a ricoșat în autocarul cu care aceștia mergeau la școală, a declarat guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo.

Suspectul în atacul de la New York soldat cu moartea a opt persoane şi cu rănirea altor 11, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, este căsătorit, are doi copii, lucra pentru Uber şi locuia în prezent în New Jersey, scrie The Guardian citat de News.ro.

Între timp, presa americană dă noi detalii despre atacator. Bărbatul, cetăţean uzbec, de 29 de ani, era şofer de Uber şi trecuse toate testele companiei. Camioneta folosită fusese închiriată din New Jersey, cu doar două ore înainte de atac, înainte de a intra în oamenii care mergeau pe o pistă de biciclete în partea de vest a Manhattan-ului, pe faleza râului Hudson mai exact.

Teroristul s-a oprit la doar un kilometru de One World Trade Center, acea clădire construită pe locul unde se aflau Turnurile Gemene. De altfel, atacul terorist de ieri este cel mai sângeros din New York de la 11 septembrie 2001 încoace.

