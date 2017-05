Cine este Emmanuel Macron, cel mai tanar presedinte din istoria Frantei

Emmanuel Macron (39 de ani), devenit aseara cel mai tanar presedinte din istoria Frantei, dupa o ascensiune rapida in politica, a absolvit trei facultati si va fi primul lider de la Palatul Elysee cu studii serioase de Filosofie. Fost bancher de investitii, cu o avere consistenta, Macron a fost asistentul filosofului Paul Ricoeur, unul dintre marii ganditori francezi ai secolului XX, si a fost promovat in politica de Francois Hollande. Ca ministru al Economiei in Guvernul socialist, s-a remarcat sustinand mai degraba politici de dreapta. In aprilie 2016 a fondat miscarea de centru En Marche!, o entitate intre partid politic si miscare cetateneasca, alaturi de care, in doar un an, a reusit sa castige alegerile prezidentiale. Noul presedinte al Frantei este adeptul unei UE puternice si al unei reforme consistente a blocului comunitar, cu impact inclusiv asupra Romaniei.

Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron s-a nascut la 21 decembrie 1977, la Amiens, parintii sai fiind medici. Tanarul Macron a absolvit trei facultati: Filosofie, Scoala Nationala de Administratie si Stiinte Politice, ultimele doua fiind absolvite de majoritatea elitei politice si administrative din Franta.

Emmanuel Macron este insa primul lider de la Palatul Elysee cu studii serioase de Filosofie.

El a fost, de altfel, asistentul lui Paul Ricoeur, unul dintre marii ganditori francezi ai secolului XX. Cu toate ca au existat voci care au incercat sa minimizeze legatura cu Ricoeur, Macron a subliniat afinitatea profunda dintre ei: “Am invatat multe de la el. Si citind filosofie. Pentru ca este o sansa a vietii. Francois Dosse, unul dintre profesorii mei, care era istoric si era biograful lui Paul Ricoeur, m-a dus la el, pentru ca Ricoeur cauta pe cineva care sa faca arhivele sale. Ne-am intalnit si nu ne-am mai despartit”, a povestit Macron.

Proaspatul presedinte al Frantei a lucrat ca bancher de investitii pentru Banca Rothschild incepand din anul 2008. Candidatul miscarii de centru En Marche! a fost promovat in politica de presedintele socialist Francois Hollande, care l-a numit consilierul sau pe probleme economice in anul 2012. Doi ani mai tarziu, Macron e numit ministru al Economiei in Guvernul socialist, fara sa fie membru al acestui partid. Politicile promovate de el in calitate de ministru al Economiei, mai degraba de dreapta, pro-piata, i-au nemultumit insa pe socialistii francezi. Macron a parasit Guvernul la inceputul anului 2016, in urma neintelegerilor majore cu Hollande si conducatorii partidului, el fiind adeptul unor politici care sa sprijine intreprinzatorii si economia privata.

Pe 6 aprilie 2016, Macron, care nu se considera nici politician de dreapta, nici de stanga, ci un om “pragmatic”, fondeaza miscarea de centru En Marche!, o entitate intre partid politic si miscare cetateneasca, alaturi de care avea sa candideze si sa castige alegerile prezidentiale dupa doar un an – aceasta fiind prima functie publica la care a candidat vreodata.

In campania electorala, marcata de radicalizarea discursului populist, de numeroase controverse si de scandaluri de coruptie fara precedent (de la presupusele angajari fictive ale sotiei si copiilor candidatului de dreapta Francois Fillon, la folosirea fondurilor de la cabinetul de europarlamentar pentru a plati colaboratori ai candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen), Macron a reusit sa isi mentina imaginea celui mai echilibrat candidat, in pofida lipsei unei charisme tipice politicienilor cu experienta. Singurele controverse starnite de el nu sunt de natura profesionala, ci tin de viata sa privata: este casatorit cu Brigitte Trogneux, fosta sa profesoara de franceza din liceu, cu 20 de ani mai in varsta decat el, avand in acest moment sapte nepoti.

Candidatul En Marche! s-a remarcat in campania electorala printr-o agenda interna pro-business si pro-integritate. Principalele sale promisiuni de campanie au fost de natura economica: de la reduceri fiscale pentru corporatii la o pozitie flexibila privind durata saptamanii de lucru, reducerea somajului, investitii pentru reconversie profesionala, sprijin pentru energie regenerabila si modernizarea infrastructurii.

In plan european, Emmanuel Macron este adeptul unei Uniuni Europene puternice, dar neaparat reformate: “UE trebuie sa se reformeze sau sa infrunte posibilitatea unui Frexit – iesirea Frantei din blocul comunitar”, declara el cu doar 6 zile inainte de a fi ales presedintele Frantei.

“Sunt un proeuropean, am aparat constant in timpul acestor alegeri ideea si politicile europene, pentru ca cred ca sunt extrem de importante pentru francezi si pentru pozitia acestei tari in globalizare. Trebuie in acelasi timp sa ne uitam la situatie, sa ne ascultam oamenii si sa acordam atentie faptului ca acestia sunt furiosi si nervosi cu privire la disfunctionalitatile UE. Deci consider ca parte a mandatului meu va fi in acelasi timp reformarea in profunzime a proiectului european si a Uniunii Europene”, afirma la inceputul saptamanii trecute liderul En Marche, subliniind ca, in cazul in care ar permite blocului comunitar sa functioneze ca pana in acest moment, ca ar fi vorba despre “tradare”.

Emmanuel Macron a mai anuntat ca o prioritate a sa in discutiile cu statele membre UE va fi corectarea defectelor globalizarii, prin armonizarea taxarii companiilor in UE, revizuirea reglementarilor referitoare la piata muncii si cresterea taxelor anti-dumping. Macron isi propune sa protejeze locurile de munca si companiile din Franta cu ajutorul reglementarilor mai stricte anti-dumping.

El isi doreste, de asemenea, revizuirea reglementarilor referitoare la lucratorii care muncesc in Uniunea Europeana in afara tarii lor de origine – o masura care ar putea viza si multi cetateni romani: “Oamenii intr-o tara trebuie sa primeasca acelasi salariu pentru aceeasi munca. Nu mai putem avea un sistem in care un muncitor francez este platit cu 100, iar unul din Polonia cu 40″, a subliniat liderul En Marche!

De altfel, Uniunea Europeana a propus anul trecut ca muncitorii dintr-o tara UE care merg sa lucreze in alt stat membru sa aiba dreptul legal la un salariu egal cu cel al lucratorilor de acolo, nu doar la salariul minim.

Emmanuel Macron ar urma sa isi preia, pe 14 mai, mandatul de presedinte al Frantei. Tot atunci, el va anunta si numele premierului, pe care a evitat mereu sa il spuna in timpul campaniei.

