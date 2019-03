Cine a anunțat că susține protestul #șîeu: Firme, asociații, primării, ambasade și mii și mii de romani de pretutindeni vor opri astăzi un sfert de oră orice activitate

Campania “România vrea autostrăzi“, care îndeamnă la 15 minute de grevă generală pe 15 martie a crescut de la zi la zi și companii, primari, oameni de afaceri, școli, asociații, sindicate, magazine, ONG-uri, ambasada Suediei si mii de romani din toate colturile tarii sau raspanditi in toata lumea au anuntat ca vor opri vineri orice activitate pentru un sfert de ceas.

Ziare.com a alacatuit o lista cu cine a anuntat ca se va alatura protestului:

– Ambasada Suediei la Bucuresti nu sta deoparte si a transmis pe Facebook ca se alatura protestului.

– Si compania Superlift din Timisoara, firma de inchirieri macarale, va opri maine lucrul, pentru 15 minute, “cu toti romanii de bine”.

– Se alatura protestului si romani din disapora. “Ma numesc Dan Moldovan. Sunt Bistritean. Sunt ROMAN. De 29 de ani plecat de ACASA. Stau in Toronto. District Manager la Davey. Am 37 de angajati. Baietii m-au inteles si oprim lucrul 15 minute, pe 15 Martie, ora 9am (15:00 ora Romaniei) . #sieu“, este mesajul pe care l-am primit la redactie de la romanul Dan Moldovan din Toronto.

– Mihai, din Bucuresti, lucreaza in Irlanda la o firma de transport, pe un TIR de 40 tone. “Vineri, 15 martie, la ora 15, voi opri camionul indiferent unde ma va prinde ora 15 (ora Romaniei, respectiv 14 ora Europei de vest) si voi sta 15 minute pe avarii. Voi fi probabil in Germania sau Danemarca. Impreuna reusim! #sieu“, ne-a scris Mihai la redactie.

– Compania Lindab se alatura protestului.

– Si Vinnie’s Barbershop, din Oradea, se alatura protestului: “Cu totii ne dorim sa traim intr-o tara civilizata, educata si cu bun simt. Cu totii ne dorim sa avem toti prietenii si toate rudele acasa, sa putem ajunge oriunde in Romania in siguranta, afacerile noastre sa prospere si sa privim cu incredere spre ziua de maine. O tara nu poate evolua fara o infrastructura sanatoasa si sigura. #sinoi vrem autostrazi in Moldova, #sinoi vrem autostrazi in toata Romania! In data de 15, la ora 15, ne vom opri din lucru pentru 15 minute, in semn de protest. Invitam clientii, colaboratorii si prietenii nostri sa procedeze la fel! Romania merita mai mult!”

– Trupa URMA sustine protestul si posteaza urmatorul mesaj: “Pare o poveste care nu se termina niciodata? Ai obosit? Un om intelept a spus odata:

Daco obosesti, invata sa te odihnesti, nu sa renunti. Ia o pauza si revino in joc, nu exista un alt mod de a invinge. 15 minute, pe 15 martie. #sieu”.

– siteul GheteFotbalOnline isi va suspenda activitatea pentru 15 minute: “Este un proiect frumos, cred in el si cred ca toata Romania are nevoie de autostrazi, nu doar zona Moldovei”, spune Florin Lovin.

– Si International Lazar Company se alatura initiativei Romania vrea autostrazi.

– Echipa Scolii Romano-Britanice din Craiova isi va opri activitatea timp de 15 minute, vineri, 15 martie, de la ora 15, “in semn de solidaritate cu apelul initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, cel care a construit un metru de autostrada pentru a atrage atentia asupra importantei infrastructurii de transport pentru dezvoltarea Romaniei”.

– Why Not participa la protestul de 15 minute: “Maine, pe 15 martie de la ora 15, noi toti de la Why Not vom intrerupe voluntar activitatea pentru 15 minute. Pe urma ne vom relua lucrul si vom continua sa intrerupem activitatea involuntar, din cauza orelor pierdute in trafic in multele drumuri pe care le facem.

Bineinteles ca #sinoi vrem autostrazi”.

– Si IMPROVertitii vor autostrada. Cine mai vrea autostrada? Si eu. Si eu. #sieu

– Chef Elena Padurariu si echipa de bucatari priceputi de la Gustar Copou va anunta ca vineri, de la ora 15:00, pentru 15 minute “vom lua o bine meritata pauza din activitatea noastra, nu ca sa preamarim sfertul academic, ci pentru a ne alatura initiativei #Romaniavreaautostrazi!. #sieu – DE FAPT #sinoi cu totii vrem autostrada si salutam initiativa moldoveanului nostru mandru, Stefan Mandachi”.

– A24 Assistance se alatura protestului si anunta ca “vineri 15 martie de la ora 15, centrala de alarma se va opri timp de 15 minute ca semn de solidaritate cu miscarea Romania vrea autostrazi. #sieu Absolut toti clientii care vor suna in acest interval orar vor fi apelati inapoi. Va multumim pentru intelegere”.

– Fabrica de bere Albrau s-a alaturat campaniei.

– Rock FM, Magic FM Romania si Kiss FM sustin evenimentul.

Continuarea listei AICI.