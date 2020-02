Cinci britanici, infectati cu noul coronavirus intr-o statiune de schi din Franta

Cinci britanici, intre care se numara si un copil, au fost diagnosticati cu noul coronavirus in Franta, dupa ce au fost cazati in aceeasi cabana si au intrat in contact cu o persoana care a fost in Singapore, a anuntat ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn.

Starea celor cinci nu este ingrijoratoare, a mentionat ministrul.

Britanicii au fost cazati in aceeasi cabana cu o persoana infectata, in statiunea de schi Contamine Montjoie, din estul Frantei.

“Cazul initial ne-a fost adus in atentie noaptea trecuta. Este vorba de un britanic care s-a aflat in Singapore in perioada 20-23 ianuarie si a venit in Franta la 24 ianuarie pentru patru zile”, a explicat Buzyn.

Pe teritoriul Frantei s-au semnalat pana acum 11 cazuri de persoane infectate cu coronavirus.