Cercetatorii americani au demonstrat matematic: Reducerea circulatiei, modul cel mai eficient de a combate COVID-19. Izolarea suta la suta nu e o solutie

Oameni de stiinta americani de la mai multe universitati prestigioase au demonstrat matematic si ulterior au explicat pe intelesul tuturor cum se raspandeste o boala contagioasa – cum e COVID-19 – si care sunt cele mai eficiente masuri pentru a opri propagarea ei.

Ca lucrurile sa fie cat mai clare pentru noi, oamenii de rand, cercetatorii au inventat o boala numita “simulita” (de la verbul ‘a simula’ – n.red.). Si au studiat modul in care se poate raspandi ea, dar si ce ar putea-o opri, scrie Washington Post.

Astfel, au considerat ca orice persoana infectata cu ‘simulita’ va transmite boala oricarei alte persoane sanatoase cu care intra in contact. S-a mers si pe premisa ca o persoana vindecata nu se mai poate reinfecta si nici nu va mai transmite ‘simulita’ altor oameni.

Intr-un astfel de caz, daca populatia afectata ar fi foarte mica – sa spunem ca am vorbi despre doar 5 sau 10 persoane dintr-un catun – atunci totul s-ar termina cat ai bate din palme. Oamenii se intalnesc, boala se raspandeste si ii afecteaza pe toti, inainte ca vreunul sa apuce sa se vindece. Dar locuri cu o populatie atat de redusa fie nu prea mai exista, fie sunt foarte izolate.

In cazul unei localitati mici – cu cateva sute de locuitori – lucrurile ar sta putin diferit. Si aici numarul imbolnavirilor ar creste vertiginos la inceput, pe masura ce oamenii vin in contact unii cu ceilalti. Dar apoi numarul de cazuri ar incepe sa scada, pe masura ce oamenii ar incepe sa se vindece. Si problema s-ar rezolva, la un moment dat.

Marea problema este ca in cazul populatiilor mari, prima perioada – adica aceea in care numarul de imbolnaviri il depaseste pe cel de vindecari – ar dura foarte mult si ar avea consecinte grave asupra sanatatii publice, economiei etc.

Spre exemplu, in cazul Statelor Unite, care are 330 de milioane de locuitori – e greu de spus cate luni ar dura cresterea exponentiala a numarului de imbolnaviri si ce magnitudine ar avea daunele provocate. Tocmai de aceea, e nevoie de masuri care sa impiedice raspandirea bolii.

In context, cercetatorii au studiat diferitele masuri care s-ar putea lua pentru limitarea imbolnavirilor. Si au creat simulari matematice pentru a dovedi eficienta fiecareia.

Spre exemplu, in teorie, izolarea totala a celor infectati – pe care China a incercat sa o puna in practica inca de la aparitia primelor cazuri de COVID-19, la Wuhan – ar trebui sa functioneze fara greseala.

Numai ca, in realitate, ea nu functioneaza. Dupa cum au explicat pentru Washington Post Lena Wen (fost oficial in sistemul american de Sanatate) si Lawrence O. Gostin de la Universitatea Georgetown, pur si simplu nu ai cum sa izolezi total o populatie. Unii trebuie sa mearga la munca in alte zone, iar altii nu pot fi separati cu forta de familii.

Asa ca – dupa cum s-a vazut si in China – aceasta metoda nu are sanse de reusita.

In schimb, cercetatorii au descoperit ca se raporteaza mai putine imbolnaviri daca numarul de persoane care se deplaseaza si intra in contact – desi nu e redus la 0, cum s-a dorit in China – scade la un sfert.

Ce s-ar putea face pentru ca raspandirea bolii sa fie impiedicata intr-o masura si mai mare? Nu, nu impiedica total deplasarea populatiei, din cauza ca am ajunge din nou la scenariul initial, cel din China, care si-a dovedit ineficienta.

Dimpotriva, ar fi nevoie doar de o reducere si mai mare a circulatiei. Cu alte cuvinte, ar fi nevoie de masuri astfel incat sa nu se mai deplaseze o persoana din patru, ci doar una din opt.

“Iar asta inseamna sa reducem apetitul populatiei pentru a se deplasa. Italia inchide restaurantele. China inchide tot. Iata ca si noi am inceput sa inchidem unele facilitati, acum”, a mai spus profesorul Drew Harris de la Universitatea Thomas Gefferson.

Cu alte cuvinte, cele mai eficiente ar fi tocmai masurile care se iau acum, in cea mai mare parte a Europei.

Cercetatorii au insistat asupra faptului ca simularile puse la dispozitia Washingotn Post – si pe care le puteti accesa pe siteul publicatiei – sunt corecte matematic si, ori de cate ori ar fi reluate, vor da rezultate diferite numeric, dar similare din punct de vedere al concluziilor.

