“Celelante” probleme ale ministrului Educatiei, la dezbaterea motiunii impotriva sa

Ministrul Educatiei a fost surprins facand o noua greseala gramaticala. De asta-data, chiar la dezbaterea motiunii simple pe Educatie din Parlament, Valentin Popa a pronuntat “celelante”, in loc de “celelalte”.

In incercarea de a explica cat de preocupat este de problemele invatamantului, ministrul Educatiei s-a poticnit in explicatii.

“Astazi sunt aici si in calitate de ministru si in calitate de tata. (…) Aceasta dubla calitate ma obliga sa fiu extrem de preocupat de problemele invatamantului, de ce se duc copiii la scoala si ce fac acolo, cum fac scoala. Si, de aceea, in aceste zile, voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti.

Inclusiv o noua lege a educatiei, dar si celelante probleme care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de discipline, cresterea numarului de discipline (…) “, a spus acesta, citat de ziare.com.

Intrebat apoi daca forma corecta este “celelante” sau “celelalte”, Valentin Popa s-a eschivat:

“Va rog sa ma credeti ca am dat in viata mea foarte multe examene si nu voi da in continuare examen”.

Valentin Popa nu este la primul derapaj de acest genl. Imediat dupa ce a fost anuntat la portofoliul Educatiei, in mediul online a aparut o inregistrare video in care ministrul Educatiei poate fi auzit facand numeroase greseli de limba si gramaticale.

Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat in calitate de rector al Universitatii “Stefan cel Mare” din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre “pamblica” si despre faptul ca “le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”.

Ulterior, Valentin Popa s-a scuzat, chiar la audierile in comisiile parlamentare, pentru greselile de exprimare, explicand, pe de o parte, ca “pamblica” este un regionalism pe care il va folosi in continuare cu mandrie, si, pe de alta parte, ca dezacordurile ar fi fost cauzate de emotii si de patima cu care vorbeste.

“Dar cine nu mai greseste? Gasim vreo personalitate publica la care sa analizam discursurile din ultimii 3 ani si sa nu gasim niciun dezacord? Afirm cu tarie: in calitate de ministru al Educatiei trebuie sa am un limbaj perfect, ma voi stradui sa il am”, isi lua atunci Valentin Popa angajamentul.