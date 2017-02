Cele mai bune glume despre ce a reusit PSD sa faca in ultimele zile

Romanii demonstreaza ca simtul umorului este ceva ce nu ne paraseste nici in momente grele.

Pe Facebook circula numeroase glume stranse de Cristi Badea sau Catalin Borangic cu privire la ceea ce a reusit PSD-ul sa faca in aceste ultime zile:

-Sa-i faca pe timisoreni sa strige “Bucuresti, lupta Bucuresti!”

-Sa-i faca pe bulgari sa fie alaturi de romani

-Sa determine Biserica Ortodoxa sa fie de partea anticoruptiei, in ziua in care #DNA l-a trimis in judecata pe Arhiepiscopul Teodosie

-Sa provoace, probabil, primele proteste din istoria Teleormanului

-Sa aduca Russia Today sa transmita despre anticoruptie

-Sa ii faca pe romani sa cante “Desteapta-te, romane!” mai des decat echipa nationala

-Sa scoata colegii PSD din teritoriu la#protestimpotriva propriului#guvern

-Sa ii faca pe romani si unguri sa cante impreuna#imnulRomaniei, la Targu Mures

-Sa provoace primul protest din istoria Urziceniului

-Sa adune mai multa lume in Cluj-Napoca decat a reusit Armin Van Buuren

-Sa ii faca pe patronii de baruri, restaurante, etc. sa ofere produse gratuit si sa le faca placere

-Sa deszapezeasca Firea mai repede centrul

-Sa se bata jandarmii intre ei

-Sa il faca pe presedinte sa vorbeasca la turatie normala din cauza nervilor

-Sa ofere gratuitate pe transportul CFR pentru studentii care vin la Bucuresti sa protesteze fata de ei

-Sa schimbe imaginea romanilor in lume

-Sa-l aduca pe Soros la sapa de lemn

-Sa transforme “barbari”, “neinformati”, “putori”, “ragalii” din invective in complimente.