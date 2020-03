Ce varste au romanii imbolnaviti de coronavirus. Pana acum, boala a ajuns mai greu la varstnici si la copii,

30-39 ani – 53 pacienti (24%)

Pana in dupa-amiaza zilei de 17 martie, in Romania s-au confirmat deja 217 imbolnaviri de coronavirus. Cei mai multi pacienti sunt adulti: 49% femei si 46% barbati. Doar 5% dintre cei care au luat virusul sunt minori. Varsta medie a celor care s-au imbolnavit deja din cauza Covid-19 este de 39-40 de ani. Asta nu inseamna, insa, ca n-ar exista si pacienti mai in varsta.28% dintre cei care au luat virusul au peste 40 de ani. Dar dintre acestia, doar 7 au varste de peste 70 de ani (situandu-se in grupa de varsta cu cel mai ridicat risc de complicatii date de coronavirus).Iata, in detaliu, in ce grupe de varsta se incadreaza romanii imbolnaviti de coronavirus pana acum:

40-49 ani – 60 pacienti (28%)

50-59 ani – 44 pacienti (20%)

60-69 ani – 11 pacienti (5%)

70-79 ani – 7 pacienti (3%)

peste 80 ani – niciun pacient (0%).

Pana marti seara, dintre cei 217 oameni infectati, 19 s-au vindecat.