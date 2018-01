Ce spun Tariceanu si Dragnea despre greselile gramaticale ale ministrului propus la Educatie

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au reactionat dupa ce presa a prezentat mai multe greselile gramaticale facute de-a lungul timpului de ministrul propus pentru Educatie, Valentin Popa.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca greselile facute de ministru sunt scuzabile.

“Am vazut in presa. Nu stiu daca s-a facut o culegere a acestor greseli. Dar cred ca o persoana care e rector de unitate de invatamant superior, care are o lunga experienta in educatie si care are o sustinere, merita incredere. Trebuie sa vedem inainte de toate ce isi propune si ce e capabil sa faca ministrul propus si apoi sa-l judecam”, a spus Tariceanu.

Intrebat de presa de ce ministrul propus a facut dezacorduri, liderul ALDE a apreciat: “Am impresia ca nu e profesor de limba romana. Are niste lacune”.

La randul sau, liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca sustinerea celorlalti rectori e cea pe care se bazeaza in acest caz.

“Eu am vazut tot in presa o scrisoare de sustinere a 45 de rectori din 48 pentru domnul Valentin Popa. Eu cred ca asta conteaza”, a spus Dragnea.

Intrebat de ce Valentin Popa a fost preferat pentru ministerul Educatiei in locul Ecaterinei Andronescu, Dragnea a spus:

“In CEx se voteaza. A fost rezultatul votului”.

Ministrul popus pentru Educatie a fost filmat la mai multe festivitati vorbind incorect, amintind despre “pamblica” sau spunand “le sunt interzise accesul la o astfel de finantare”.

ziare.com