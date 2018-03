CE, raport despre Romania: Progresul in lupta impotriva coruptiei a fost recent pus in pericol

Romania a facut progrese limitate in solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 – 2018, arata un raport de tara publicat miercuri de Comisia Europeana.

Documentul arata ca nu a fost inregistrat niciun progres in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent, egalizarea varstei de pensionare sau cadrul fiscal.

Potrivit Executivului comunitar, au fost inregistrate progrese limitate cu privire la:

respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor;

educatie;

tratamentul ambulatoriu;

administratia publica;

prioritizarea investitiilor publice.

Nu au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste:

salariul minim;

varsta de pensionare;

cadrul fiscal.

In schimb, au fost inregistrate unele progrese cu privire la achizitiile publice, combaterea muncii nedeclarate si combaterea platilor informale in sistemul de sanatate.

“Masurile legislative adoptate in 2017 au inversat progresele substantiale in anul anterior cu privire la consolidarea guvernantei corporative a companiilor de stat, ceea ce indica o revenire semnificativa asupra reformelor anterioare”, se arata in raportul Comisiei Europene, citat de Agerpres.

Prima recomandare specifica de tara

Potrivit primei recomandari specifice de tara, in 2017, Romania trebuia sa asigure conformitatea cu Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 de a corecta abaterea vizibila de la traiectoria de ajustare, astfel incat sa poata atinge obiectivul bugetar pe termen mediu.

In 2018, tara trebuie sa depuna un efort fiscal-bugetar notabil, in conformitate cu cerintele componentei preventive a Pactului de stabilitate si de crestere si sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal-bugetar.

De asemenea, trebuie consolidata respectarea obligatiilor fiscale si colectarea impozitelor si combatuta munca nedeclarata, inclusiv prin utilizarea sistematica a controalelor integrate.

A doua recomandare specifica

Cea de-a doua recomandare specifica de tara viza consolidarea politicilor de activare cu tinte specifice si serviciile publice integrate, adresandu-se cu predilectie grupurilor celor mai indepartate de piata muncii.

Tara trebuie sa:

adopte legislatia privind egalizarea varstei de pensionare pentru barbati si femei;

sa instituie un mecanism transparent de stabilire a salariului minim, in consultare cu partenerii sociali;

favorizeze tratamentul ambulatoriu si sa combata platile informale in doemniul Sanatatii.

Este necesara, de asemenea, imbunatatirea accesului la un invatamant general de calitate, in special pentru copiii rromi si pentru aceia din zonele rurale.

A treia recomandare

Cea de-a treia recomandare specifica de tara facuta Romaniei era sa adopte legislatia care sa asigure existenta unui corp al functionarilor publici profesionist si independent, recrutat pe baza unor criterii obiective.

Tara trebuie sa:

consolideze ierarhizarea in functie de prioritati a proiectelor de investitii publice si pregatirea acestora;

sa asigure in timp util punerea in aplicare integrala si sustenabila a Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Iata un sumar al problemelor identificate de Comisia Europeana in Romania:

In lipsa unei reforme structurale si consolidari fiscale, cresterea economica puternica a Romaniei risca sa pregateasca terenul pentru o “aterizare dura”;

Cresterea ciclica a economiei a continuat in 2017, dar este de asteptat sa se diminueze in 2018;

Piata muncii a devenit din ce in ce mai competitiva in concordanta cu cresterea economica puternica;

Din cauza reducerii impozitelor si a cresterii salariilor si pensiilor, deficitul public se afla intr-un trend ascendent;

Sectorul financiar s-a consolidat, insa anumite segmente au nevoie de monitorizare;

Forta de munca si abilitatile nu tin pasul cu nevoile in schimbare continua ale economiei;

Saracia si rata inegalitatii raman ridicate;

Nu s-a inregistrat niciun rezultat in reformele administratiei publice, iar mediul de afaceri prezinta deficiente;

Performanta slaba in domeniul Educatiei limiteaza perspectivele de dezvoltare pe termen lung;

Starea de sanatate a populatiei s-a imbunatatit, dar ramane oricum sub standardele UE;

Performantele in domeniu cercetarii si inovarii raman modeste;

Cheltuielile publice mari nu se reflecta in infrastructura tarii;

Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol.

Coruptia, un obstacol in afaceri

Potrivit raportului, coruptia persista la toate nivelurile si ramane un obstacol pentru a face afaceri, provocarile cele mai mari ale mediului de afaceri fiind coruptia si problemele de guvernanta in sectorul public.

In 2017, coruptia si nepotismul au fost percepute ca fiind principalele obstacole in calea desfasurarii afacerilor in Romania, cu o proportie de 85% si, respectiv, 82% din intreprinderi, in conditiile in care media UE este de 37%, respectiv 38%.

In documentul Comisiei se mai arata ca 86% dintre companii cred ca mituirea si utilizarea relatiilor este adesea cel mai simplu mod de a obtine anumite servicii publice, reprezentand o crestere de 10 puncte procentuale fata de 2015, media UE fiind 60%.

In acelasi timp, 70% din companii considera ca singura calea de a reusi in afaceri este sa ai legaturi politice (o crestere de 22 puncte procentuale fata de 2015, media UE: 42%), scrie News.ro.

In urmatoarea perioada, Consiliul European ar urma sa discute concluziile care reies din fiecare raport de tara. Ulterior, va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre cu privire la rapoartele de tara.

Pana la mijlocul lunii aprilie, statele membre sunt asteptate sa raspunda la provocarile identificate in programele lor nationale de reforma si programele de convergenta.

Pe baza tuturor acestor surse, Comisia isi va prezenta propunerile pentru noi recomandari specifice de tara la finele primaverii, in care vor fi mentionate provocarile principale care trebuie solutionate de fiecare tara.