Ce concesie face Dragnea UDMR pentru ca maghiarii sa voteze motiunea

Trei comisii parlamentare din Camera Deputatilor au fost convocate de urgenta pentru a da un raport pentru proiectul de lege cu miza esentiala al UDMR, depus abia la finalul lunii mai, prin care se scade pragul de 20%, cat este in prezent, la 10% al numarului persoanelor apartinand minoritatii nationale din totalul populatiei unei localitati necesar pentru ca autoritatile sa asigure folosirea limbii materne, dar si introducerea conceptului “numar semnificativ de cetateni” in acest caz. Deputatii din trei comisii – juridica, drepturile omului si administratie au fost convocati in jurul orei 16.30 pentru ora 18.00 la sedinta pe acest proiect. Mai mult, cei din comisia juridica avuserera deja sedinta si, la cateva minute dupa incheierea ei, au primit SMS pentru ora 18.00, au precizat surse parlamentare pentru HotNews.ro.

Aceasta accelerare a proiectului are loc in contextul negocierilor purtate de PSD si ALDE cu UDMR pentru votarea motiunii de cenzura

In proiectul cu miza importanta pentru UDMR se propune ca autoritatile publice si entitatile sa poata adopta si folosi, alaturi de insemnele oficiale ale Romaniei si alte insemne, simboluri care sa exprime identitatea etnica, istorica, culturala si economica a cetatenilor apartinand minoritatii nationale, locuitori ai respectivei localitati.

Altfel spus, se reglementeaza controversata problema a utilizarii steagurilor, motiv de tensiune in relatia cu majoritatea. Guvernele anterioare au deschis procese si sanctionat primarii maghiari care arborau steagul secuiesc, or noua reglementare le-ar permite acestora sa decida singuri daca si ce simboluri pot utiliza.

Camera Deputatilor este prima camera sesizata, iar Senatul este decizionala. Daca proiectul primeste raport luni, poate intra la vot final marti, iar saptamana viitoare sa treaca tot pe repede inainte si de Senat, incadrandu-se astfel pana in vacanta parlamentara.

Mai concret, prin proiect se modifica articolul 19 alineatul (1), astfel:

(1) In unitatile administrativ-teritoriale, in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 10% din numarul total al locuitorilor care si-au declarat apartenenta etnica sau in care exista un numar semnificativ de cetateni apartinand minoritatilor nationale, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia, folosirea limbii materne, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

Prin numar semnificativ de cetateni apartinand minoritatii nationale se intelege:

a) 10.000 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numarul locuitorilor este mai mare de 100.000;

b) 2.000 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numarul locuitorilor este intre 50.000 – 100.000;

c) 1.000 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numarul locuitorilor este intre 25.000 – 50.000;

d) 500 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numarul locuitorilor este intre 10.000 si 25.000;

e) 300 de cetateni apartinand minoritatii nationale in unitatile administrativ-teritoriale in care numarul locuitorilor este sub 10.000.