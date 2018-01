CCR: Statutul magistraților, parțial neconstituțional

Magistrații Curții Constituționale au decis că unele dintre modificările aduse în Parlament Legii nr. 303/2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistraților se întoarce, așadar, în Parlament.

Neconstituționale ar fi fost găsite, printre altele, modificările referitoare la răspunderea magistraților.

Potrivit președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, probleme ar fi și la prevederile referitoare la atribuțiile președintelui României.

„După o ședință maratonică, mai exact care a durat cam cât două maratoane, am reușit să ne pronunțăm cu privire la Legea cu privire la Statutul magistraților. Cu privire la această contestație, o să primiți comunicatul de presă detaliat (…). Am admis o serie de critici care vizează critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii (…). Unele dintre aceste critici, care vizau mai ales răspunderea magistratului, au fost admise și am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credințe și a gravei neglijențe”, a declarat Dorneanu.

Cât despre prevederile referitoare la atribuțiile președintelui Klaus Iohannis în numirea magistraților, Valer Dorneanu a precizat că au fost admise obiecțiile care privesc „mai buna definire a împărțirii atribuțiilor între CSM și președintele României”.

Șeful CCR a mai precizat că „majoritatea” deciziilor de admitere au fost luate cu unanimitate de voturi, în timp ce deciziile de respingere a unor obiecții au avut majoritatea voturilor.

A treia lege din pachetul legilor Justiției, Legea nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM, va intra în dezbaterea Curții Constituționale pe 13 februarie, când va fi luată și o decizie în privința obiecțiilor ridicate.

Obiecţii de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor au fost formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și de 56 de deputaţi PNL.

Pe 23 ianuarie, Plenul CCR a adoptat cu unanimitate de voturi obiecţiile de neconstituţionalitate privind patru puncte din articolul I al Legii privind organizarea judiciară. Totodată, s-au respins, cu majoritate de voturi, obiecţiile referitoare la celelalte dispoziţii ale actului normativ.

„În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de un număr de 29 de senatori aparţinând grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite şi a constatat că dispoziţiile art. I pct. 2, 4, 29 şi 61 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstituţionale. Cu majoritate de voturi, a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de aceiaşi autori şi a constatat că celelalte dispoziţii ale Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt constituţionale în raport de criticile formulate”, se preciza într-un comunicat al CCR.

În momentul sesizării Curții Constituționale, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au susținut că, prin modificările aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor s-ar încălca nu mai puțin 14 prevederi din Legea fundamentală.

digi24.ro