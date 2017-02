CCR nu a judecat pe fond OUG 13 si a respins contestatia Avocatului Poporului

Șeful CCR, Valer Dorneanu, a anunțat că CCR a respins cererea Avocatului Poporului cu majoritate de voturi: „Am respins sesizarea Avocatului Poporului”, adăugând că ordonanța este inadmisibilă. Motivul ar fi ca Ordonanta 13 a fost abrogata.

Curtea Constitutionala a dezbatut joi sesizarea depusa de Avocatul Poporului cu privire la neconstitutionalitatea ordonantei 13, prin care Guvernul Grindeanu a incercat sa modifice Codurile Penale, si a decis ca e inadmisibila, pentru ca intre timp ordonanta a fost abrogata.

Prin urmare, CCR nu a mai dezbatut pe fond, adica nu a decis asupra constitutionalitatii articolelor din OUG 13.

Victor Ciorbea a atacat vineri ordonanta Iordache la invitatia presedintelui Klaus Iohannis si dupa ce Parchetul General i-a furnizat o serie de argumente. Duminica, insa, Guvernul Grindeanu a adoptat OUG 14, care abroga OUG 13.

Avocatul Poporului si procurorul au cerut imperios CCR sa se pronunte pe constitutionalitatea OUG 13, argumentand ca desi a fost abrogata, ea poate intra in vigoare oricand, de exemplu daca OUG 14 ar fi respinsa de Parlament. In acest caz, o pronuntare ulterioara a CCR ar fi tardiva si pur teoretica, pentru ca nu ar mai putea opri ordonanta sa produca efecte in instanta, odata intrata in vigoare.

In schimb, Parlamentul si Guvernul au sustinut in punctele de vedere trimise la CCR ca sesizarea este inadmisibila, din cauza ca ordonanta a fost abrogata.