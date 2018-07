CCR: Legea privind statutul alesilor locali este neconstitutionala

Curtea Constitutionala a admis, marti, sesizarea PNL si PMP asupra modificarilor aduse legii privind statutul alesilor locali. Conform acestor modificari, mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica.

CCR a dezbatut obiectia de neconstitutionalitate formulata de catre 80 de parlamentari ai PMP, PNL si deputati neafiliati asupra legii pentru modificarea Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat pentru News.ro ca sesizarea PMP si PNL a fost admisa.

Curtea Constitutionala a admis cu unanimitate de voturi obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt neconstitutionale.

In 20 iunie, Senatul – in calitate de for decizional – a adoptat o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica.

Proiectul de lege modifica Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, in sensul in care calitatea de consilier local sau de consilier judetean, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, nu inceteaza daca acesta pierde calitatea de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista de competitor electoral a fost ales, cu exceptia partidelor politice care au fuzionat, situatie in care consilierul devine independent.

In forma actuala a legii, articolul 9 prevede: “Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: h1 )pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales”.

De asemenea, un alt amendament adus de PSD, la articolul 15, prevede: “calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmatoarele cazuri: pierderea, prin demisie, a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista de competitor electoral a fost ales, cu exceptia partidelor politice care au fuzionat, situatie in care primarul devine independent”.

ziare.com