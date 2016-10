CCR: Legea doctoratelor este neconstitutionala. Suspiciunile de plagiat raman la judecata CNATDCU

Legea de adoptare a ordonantei de urgenta privind scolile doctorale este neconstitutionala, a decis, miercuri, Curtea Constitutionala.

Asta inseamna ca ramane in vigoare prevederea anterioara: tezele de doctorat suspecte de plagiat vor fi analizate de CNATDCU (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare).

Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a anuntat ca au fost admise sesizarile PNL si ale Guvernului.

El a precizat ca ramane in vigoare ordonanta de urgenta, asa cum a fost adoptata de Guvern, fiind declarata neconstitutionala legea adoptata de Parlament.

CCR a dezbatut, miercuri, doua sesizari privind OUG pe tema doctoratelor si a plagiatelor, una depusa de Guvern, iar alta de PNL.

Sesizarile ridicau probleme de constitutionalitate cu privire la modul in care legea a fost adoptata in Parlament, precum si la prevederile modificate de Legislativ fata de forma Executivului.

Textul OUG a fost modificat de parlamentari in doua randuri: o data dupa ce ordonanta a ajuns in Parlament, iar a doua oara dupa ce presedintele Klaus Iohannis a retrimis-o spre reexaminare celor doua Camere.

Liberalii au anuntat ca sesizarea lor tine de nerespectarea regulamentului la adoptarea in plen a OUG, a precizat in octombrie liderul deputatilor liberali, Eugen Nicolaescu.

Senatorii au respins cererea de reexaminare, fiind mentinute modificarile Comisiei de Invatamant, prin care acordarea sau retragerea titlului de doctor va fi facuta de Senatul universitatilor, nu de ministrul Educatiei, CNATDCU ramanand o instanta de recurs.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca decizia Senatului “risca sa afecteze” verificarea impartiala a acuzatiilor in aceste cazuri si considera ca graba senatorilor de a opera modificari, fara dezbateri, este “suspecta”.

“In cazurile in care exista indiciile unor plagiate, avem nevoie de verdicte clare, realizate dupa criterii transparente. Decizia de astazi a Senatului risca sa afecteze verificarea impartiala a acuzatiilor de plagiat, care au devenit tot mai dese in ultimii ani. Este cel putin suspecta graba cu care s-a actionat pentru modificarea Legii educatiei, fara o discutie pe fond, intr-un moment in care toata lumea asteapta integritate si performanta”, a scris presedintele, intr-un mesaj pe Facebook.

La randul sau, presedintele CNATDCU, Viorel Barbu, a demisionat. “Mi-am dat demisia. Nu are rost sa raman in fruntea unei institutii decorative”, a spus atunci Viorel Barbu.

Premierul Dacian Ciolos a declarat, tot dupa votul din Senat, ca regreta decizia pe care a luat-o Parlamentul in privinta modului in care se trateaza plagiatele, dar si demisia lui Viorel Barbu de la conducerea CNATDCU.