CCR ii spune lui Iohannis ce sa faca: Presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare a lui Kovesi

CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi:

“Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA”, transmite CCR.

“Curtea, cu majoritate de voturi, a statuat:

1. Constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi.

2. Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, presedintelui Romaniei, prim-ministrului Guvernului Romaniei si ministrului Justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, transmite CCR.

Amintim ca CCR a hotarat miercuri, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.

