CCR a respins sesizarile lui Iohannis si CSM privind OUG 13: Nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre puterile statului

Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit miercuri ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre puterile statului.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a discutat cererile presedintelui Klaus Iohannis si sefei Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, privind constatarea unui conflict intre puterile statului in urma adoptarii OUG privind modificarea Codurilor penale.

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat ca, la sedinta de miercuri, a invitat partile din dosar – Parlament, Guvern si CSM, dar si pe presedintele Klaus Iohannis.

“Guvernul a actionat legal in sfera lui de competenta de a emite Ordonante de Urgenta”, a declarat Valer Dorneanu, precizand ca nu exista un conflict de natura juridica intre Guvern si Parlament sau Guvern si puterea judecatoreasca.

Intrebat daca se justifica realizarea aceste modificari prin OUG, Dorneanu a afirmat ca “urgenta si oportunitatea actului normativ nu este de competenta CCR sa o verifice in aceasta sesizare”. “Este dreptul Guvernului sa aprecieze si urgenta si continutul. Aceste lucruri pot si verificate prin alte cai de control.

Presedintele CCR a adaugat ca instanta se va pronunta joi asupra sesizarii Avocatului Poporului.

“Conflictul cu autoritatea judecatoreasca, acesta ar fi fost valabil in masura in care Guvernul ar fi nesocotit o obligatie legala de a solicita un aviz oibligatoriu”, a mai afirmat Dorneanu, spunand insa ca “CSM apreciaza excesiv ca acele prevederi ar fi indreptatit CSM sa de aviz in orice problema care priveste activitatea instantelor”.

