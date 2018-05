CCR a respins sesizarea Opozitiei pe Legea referendumului

Curtea Constitutionala a respins, joi, sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului, au precizat surse din CCR.

Urmeaza acum sa vedem ce va face presedintele Klaus Iohannis.

Recent, seful statului a anuntat ca nu va promulga Legea referendumului asa cum a ajuns la Administratia Prezidentiala, precizand ca intentioneaza sa sesizeze si el CCR: “Legea referendumului, asa cum a ajuns acum la mine, nu va fi promulgata. Eu am oarece nemultumiri fata de aceasta lege si voi solicita opinia Curtii Constitutionale”.

In opinia USR, PSD manipuleaza opinia publica si foloseste pretextul initiativei cetatenesti de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei ca sa adopte un proiect de lege care elimina din prerogativele presedintelui Romaniei.

“Sa fie foarte clar: PSD foloseste pretextul initiativei cetatenilor privind modificarea Constitutiei in chestiunea reglementarii familiei pentru a modifica Legea referendumului, care era o lege foarte corecta din punctul nostru de vedere, si pentru a mai taia din atributiile presedintelui.

Unul din mecanismele pe care de un an si jumatate le serveste PSD este acela de a slabi toate celelalte institutii in speranta ca prin Guvern si Parlament se va putea merge spre modul de guvernare din Polonia si Ungaria. Practic, este un atac la statul de drept folosindu-se chestiunea referendumului pentru familie”, declara atunci presedintele USR, Dan Barna.

“Textul pe care l-a votat Senatul si care a fost propus spre adoptare si in Camera Deputatilor este, asa cum a remarcat si presedintele Romaniei, unul neclar si elaborat defectuos. Este de neacceptat sa votam astfel de texte in Parlamentul Romaniei, pentru ca ele vor fi folosite pentru toate referendumurile ce se vor organiza in viitor”, a explicat si deputatul USR Stelian Ion.

In sesizarea adresata Curtii Constitutionale se sustine, printre altele, ca sintagmele “proiectul legii constitutionale” si “adoptat de fiecare camera a Parlamentului”, cuprinse in legea trimisa pentru promulgare, sunt neclare, contrar exigentelor din Constitutie referitoare la calitatea legii.

In opinia semnatarilor sesizarii, in textul legii exista si alte sintagme sau cuvinte neclare ori imprecise.