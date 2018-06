CCR a respins sesizarea lui Iohannis privind Legea referendumului

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea de neconstitutionalitate a presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.

Judecatorii CCR au respins ca fiind inadminisibila sesizarea formulata de seful statului, informeaza surse oficiale citate de Mediafax.

Motivul principal este ca sesizarea a fost facuta de mai multe ori pe acelasi obiect.

Legea a fost trimisa la reexaminare de catre presedintele Iohannis, a fost adoptata din nou de Parlament, in forma initiala, si a mai fost atacata de doua ori la CCR de catre parlamentarii Opozitiei.

Camera Deputatilor a adoptat Legea referendumului la sfarsitul lunii decembrie 2017, iar presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea acesteia.

In 4 aprilie, plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat Legea referendumului cu 195 de voturi “pentru”, 71 de voturi “impotriva” si 6 abtineri, in forma initiala.

In acest moment, presedintele Klaus Iohannis nu mai are ce face decat sa promulge Legea referendumului in forma votata de Parlament. Pentru asta are la dispozitie 10 zile, conform art. 77 din Constitutie.

In primavara, PSD pregatea un miting pe tema familiei si un referendum privind redefinirea acesteia in Constitutie, care insa apoi a anuntat ca vor fi organizate abia dupa promulgarea legii.

Amintim ca, in urma cu doi ani, Coalitia pentru Familie a adunat peste 3 milioane de semnaturi pentru modificarea Constitutiei in ceea ce priveste redefinirea familiei.

Pentru continuarea demersului inceput de Coalitia pentru Familie sub obladuirea PSD-ALDE, Senatul trebuie sa adopte o lege speciala – legea de organizare a referendumului pentru revizuirea Constitutiei, care a trecut deocamdata de Camera Deputatilor.