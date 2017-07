CCR a respins sesizarea lui Grindeanu: Votul pe motiunea de cenzura a fost constitutional

Votul motiunii de cenzura prin care Guvernul Grindeanu a fost demis a respectat Constitutia, a decis miercuri Curtea Constitutionala a Romaniei.

Judecatorii CCR au decis astfel sa respinga ca inadmisibila sesizarea facuta de fostul premier Sorin Grindeanu.

A fost un vot unanim, iar CCR va prezenta motivarea in perioada urmatoare.

Fostul premier a sesizat CCR pe 29 iunie, pentru ca nu a fost respectat secretul votului la motiunea de cenzura din 21 iunie, subliniind ca acest lucru a dus la un conflict de natura constitutionala intre puterile statului.

In sesizarea sa, fostul premier a sustinut ca votul cu bilele la vedere al unora dintre parlamentari a fost contrar prevederilor din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. Potrivit Regulamentului, votul trebuie sa fie secret la motiunile de cenzura.

“Consider ca nu este lipsita de interes o eventuala completare a Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului cu norme care sa prevada reluarea votului in situatia in care derularea concreta a procedurilor parlamentare nu respecta prevederile regulamentare aplicabile”, nota fostul premier in solicitarea sa.

Acesta a mentionat ca nu cere anularea adoptarii motiunii de cenzura, ci examinarea condiilor votarii de catre parlamentari si impunerea respectarii pe viitor “a dispozitiilor constitutionale si legale privitoare la asigurarea caracterului secret al votului exprimat de parlamentari”.

