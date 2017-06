CCR a respins sesizarea fostei sotii a lui Dragnea privind abuzul in serviciu. Parlamentul ar trebui sa puna pragul

CCR a anuntat marti, dupa ce a dezbatut exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu, ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a liderului PSD Liviu Dragnea, in dosarul in care acesta este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, ca stabilirea unui prag pentru aceasta infractiune nu intra in sarcina sa.

Potrivit judecatorilor, nu ei stabilesc pragul pentru abuzul in serviciu iar acest lucru trebuie facut de Parlament, transmit televiziunile de stiri citand surse din CCR.

Tot in sedinta de marti, CCR a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate pe abuzul in serviciu ce viza sintagma “indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu”, ridicata tot de Bombonica Prodana.

Amintim ca Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a invocat, la un termen din luna martie, o exceptie de neconstitutionalitate privind lipsa unei limite a prejudiciului pentru abuzul in serviciu.

Exceptia vizeaza dispozitiile art. 248 din Codul penal din 1969, art. 297 alin. (1) din Codul penal si art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Avocatul acesteia a precizat, in sala de judecata la termenul de atunci, ca se impune trimiterea exceptiei spre CCR pentru ca, in cazul Bombonica Prodana, prejudiciul este sub 50.000 euro si nu ar intra sub incidenta penala.

In acest dosar, Bombonica Prodana a fost trimisa in judecata sub acuzatia de abuz in serviciu. Si Liviu Dragnea a fost trimis in judecata, dar si Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, fiind acuzata de abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

ziare.com