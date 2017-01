CCR a decis: Guvernul Grindeanu poate emite ordonante simple

Curtea Constitutionala a decis, joi, ca Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara este constitutionala, respingand astfel sesizarea formulata de PNL, USR si PMP.

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat ca toate criticile au fost apreciate ca neintemeiate, nevizand aspecte de constitutionalitate.

Decizia CCR a fost luata in unanimitate, informeaza Digi24.

In aceasta sesizare, Opozitia a argumentat ca actul normativ permite Executivului sa se substituie Legislativului si ca, totodata, legea ar permite Cabinetului Grindeanu sa modifice legi organice prin ordonante simple, ceea ce este contrar Constitutiei.

Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu-Tariceanu, au convocat Parlamentul in sesiune extraordinara in perioada 9-31 ianuarie, fapt care face inutila legea de abilitare, indiferent daca este sau nu constitutionala.

“Convocam Parlamentul in sesiune extraordinara. De ce? Pentru ca Guvernul sa poata sa emita ordonante. Parlamentul fiind convocat in sesiune extraordinara, Guvernul poate emite ordonante. Noi nu ne pierdem in detalii. Am vazut ca acest Guvern se doreste sa fie blocat, foarte bine, folosim toate parghiile legale si constitutionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului conditiile sa guverneze”, a explicat Dragnea.

Amintim ca Parlamentul a adoptat acum o saptamana, in procedura de urgenta, proiectul de lege care prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacantei parlamentare.