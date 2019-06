Cazul Sorina: Protestatarii din Baia de Arama vor sa plece la Craiova sa o vada. Plangere penala pe numele procurorului Maria Piturca

Cazul fetitei de 8 ani luate cu forta din casa asistentei maternale care o crescuse continua sa provoace revolta locuitorilor din Baia de Arama, care s-au adunat la Primarie si au de gand sa plece la Craiova sa o vada pe Sorina.

Pe de alta parte, conducerea Politiei Romane a decis sanctiuni in cazul a doi politisti prezenti la momentul interventiei brutale de vineri.

Zeci de oameni (inclusiv copii) s-au strans, duminica dimineata, in fata Primariei Baia de Arama din judetul Mehedinti, dupa cum se poate vedea in imaginile transmise de Antena3.

Oamenii vor pleca, la amiaza, la Craiova, cu autocarul, pentru ca sunt nemultumiti de modul in care fetita a fost luata cu mascatii din casa.

“Mergem sa o vedem pe Sorina, sa vedem daca e bine”, a spus unul dintre participantii la protest, citat de Mediafax.

Vor sa mearga la Craiova pentru a protesta, avand in vedere ca decizia definitiva referitoare la adoptie a fost data de Curtea de Apel Craiova, iar fetita a fost luata din familia asistentei materiale de un procuror al Parchetului Curtii de Apel Craiova.

Oamenii au pancarte pe care scrie “Nu distrugeti fericirea unui copil” si “Nu plecam fara Sorina!”.

E a treia zi de proteste la Baia de Arama, iar oamenii merg inainte pe ipoteza traficantilor de organe care ar vrea sa o foloseasca pe fetita. De aceea, se striga agramat: “Sorina, noi vom lupta, traficantii nu te ia!”

In acest context, intr-un raport IGPR, facut public de Realitatea TV, se precizeaza ca doi politisti trimisi sa asigure ordinea in ziua interventiei de la Baia de Arama au fost atentionati.

Un agent principal nu a intocmit fisa de interventie la eveniment. Iar seful subunitatii nu a coordonat, sprijinit si indrumat aplicarea procedurii de catre subordonatul sau in mod corespunzator.

In raport mai scrie ca membrii familiei asistentei maternale au agitat-o pe fetita, in loc s-o linisteasca.

Cat despre procurorul de caz, acesta s-a ales cu plangere penala care va fi depusa la Sectia pentru anchetarea magistratilor.

“Ieri am revizuit o plangere penala pe care un ONG o va depune la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie – PICCJ impotriva d-nei procuror Maria Piturca, din cadrul Parchetului de pe langa CA Craiova.

Dincolo de emotia publica inerenta in legatura cu intamplarea nefericita de la Baia de Arama, justitia este cea care trebuie sa aprecieze asupra eventualei savarsiri a unor infractiuni in modul in care s-au desfasurat concret activitatile de urmarire penala din data de 21.06.2019 la domiciliul familiei Saramat. (…) Ori, obiectul perchezitiei este ridicarea de obiecte si inscrisuri, iar nicidecum ridicarea fortata a minorilor”, a scris pe Facebook avocatul Toni Neacsu, fost membru CSM si avocat al fostei sotii a lui Liviu Dragnea.

Avocatul Poporului s-a sesizat si el din oficiu in cazul fetitei si a demarat o ancheta urgenta, care vizeaza posibila incalcare a prevederilor din Constitutie referitoare la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor.

ziare.com