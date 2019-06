Cazul Sorina: Procurorul general cere revizuirea sentintei de adoptie si fetitei sa ii fie interzis sa iasa din tara

Procurorul general Bogdan Licu cere Curtii de Apel Craiova sa revizuiasca sentinta definitiva prin care s-a dispus incuviintarea adoptiei internationale in cazul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, luata vineri cu forta de autoritati din casa. Fetita fusese adoptata de o familie de romani din SUA.

Bogdan Licu a formulat astazi o cerere de ordonanta presedintiala adresata Tribunalului Mehedinti, prin care a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora adoptata, pana la administrarea probelor in dosarele penale constituite la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova si la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, informeaza Ministerul Public intr-un comunicat remis Ziare.com.

“Prin actiunea formulata s-a solicitat si obligarea parintilor adoptatori sa asigure minorei, in Romania, un program de consiliere psihologica pentru o perioada de 3 luni”, arata sursa citata.

Totodata, printr-o actiune separata adresata Curtii de Apel Craiova, a fost formulata o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, prin care s-a dispus incuviintarea adoptiei internationale a minorei, solicitandu-se schimbarea in tot a deciziei atacate, in sensul respingerii apelurilor ca nefondate.

In temeiul art. 512 Cod Procedura Civila, a fost solicitata si suspendarea executarii acestei hotarari, arata sursa citata.

“La data de 21.06.2019, procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu, prev. de art. 297 alin. 1 din C. pen cu aplic. art. 38 din C. pen., fapte in legatura cu judecarea dosarului avand ca obiect cererea de adoptie internationala a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal in care procurorul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o perchezitie la domiciliul asistentului maternal”, precizeaza procurorii.