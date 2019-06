Cazul fetitei luate cu forta de mascati de la asistentul maternal. Povestea adoptiei in SUA

Scene socante au avut loc, vineri, in Baia de Arama, judetul Mehedinti: un procuror este acuzat ca a bruscat si a tarat pe jos o fetita de 8 ani. Sonia se afla in plasament la o familie din oras, de cand avea un an si doua luni, insa a fost data spre adoptie de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mehedinti. Fetita a fost infiata de o familie de romani, cu doi copii, stabilita in Statele Unite ale Americii, relateaza Adevarul.

Familia Saramat din Baia de Arama si-ar fi dorit sa o adopte pe Sonia, insa cererile i-au fost refuzate. In acelasi timp, familia din SUA a obtinut prin sentinta judecatoreasca definitiva adoptia fetei.

Nu este clar de ce familia din Mehedinti nu a obtinut acordul pentru adoptie, insa romanii din SUA au tot facut plangeri penale, obtinand astfel custodia Soniei, potrivit sursei citate.



Astfel, conform ziare.com, vineri dimineata, la casa familiei din Baia de Arama au descins mai multe dube cu mascati, politisti si procurorul de caz, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova.

Cel din urma a tras-o cu forta pe Sonia, a bruscat-o si a tarat-o pe jos. In mediul online au aparut deja imagini foto si video cu fetita bruscata, iar in filmari aceasta poate fi auzita spunand ca nu vrea sa plece de langa familia ei.

Acuzatii de mita

Sotii Saramat acuza ca fetita este data familiei din SUA, pentru ca ar fi platit mita 30.000 de dolari.

“Uitati, oameni buni, ce se intampla la noi in Romania. Va dati seama? Aceasta familie din America a intervenit si a dat la Autoritatea Tutelara la Bucuresti 30.000 de dolari. Asa au specificat ei. Au dat 30.000 de dolari la doamna Coman, care este presedinta Adoptiilor la nivel national si pentru adoptiile internationale”, a declarat Vasile Saramat, citat de Stiri pe Surse.

In spatiul public circula informatii potrivit carora Sonia este dorita de romanii din America pentru a-i fi prelevate organele, intrucat unul dintre cei doi copii este grav bolnav si are nevoie de un transplant. Micuta ar fi compatibila cu copilul celor doi.

VeDem Just prezinta alta versiune

In schimb, Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie (VeDem Just) sustine ca asistentul maternal din Mehedinti a fost intrebat de doua ori daca doreste sa o adopte pe Sonia, insa a refuzat.

In plus, mai scrie VeDem Just, asistentul maternal i-ar fi indus copilei ideea ca ii vor fi prelevate organele, tocmai ca sa o sperie de plecarea in SUA.

“Fata de cazul copilului din Baia de Arama luat cu forta de autoritatile statului de la asistentul maternal, reprezentantii VeDemJust s-au interesat si pot comunica public urmatoarele:

– procedura de adoptie fusese finalizata. Dupa ce asistentul maternal a fost intrebat de doua ori daca doreste sa adopte copilul si a refuzat, a fost decisa adoptia in favoarea unei familii de romani stabilita in SUA;

– reprezentantii ANPDC au fost in repetate randuri la asistentul maternal pentru a solicita predarea amiabila a copilului. Acesta a refuzat categoric, tratand cu dispret autoritatile si inducand copilului ideea ca i se vor lua organele de catre adoptatori;

– exista o hotarare judecatoreasca definitiva care obliga asistentul maternal sa respecte decizia cu privire la adoptie. Azi s-a pus in executare silita aceasta hotarare, cu organe de la Protectia Copilului, executor judecatoresc si Politie.

Este regretabil ca presa a prezentat cazul fara o pozitie din partea institutiei publice ANPDC sau a organizatiei FONDC care s-au preocupat indeaproape de acest caz”, a transmis organizatia pe pagina sa de Facebook.

Ce spun procurorii

In schimb, procurorii sustin ca cei doi soti din Romania o lipseau de libertate pe micuta.

“Este vorba despre o fetita de opt ani, care a fost predata parintilor adoptivi, deci erau parintii fetitei, potrivit deciziei Curtii de Apel Craiova. Se fac cercetari intr-un dosar al Parchetului Curtii de Apel Craiova, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, deoarece doamna care tinea fetita nu mai era asistent maternal si o tinea acolo fara nicio calitate si in mod ilegal.

De aceea, s-a facut aceasta perchezitie.

S-a luat fetita si s-a predat parintilor (adoptivi din SUA – n.red.) . A fost examinata de medicii de la Medicina Legala Craiova. Parintii sunt romani, stabiliti in America. Este vorba despre o decizie a Curtii de Apel Craiova, din 2019, prin care se incuviinteaza adoptia acestei fetite in favoarea sotilor”, a declarat Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru Mediafax.

Protectia Copilului nu stia de actiunea de azi

De asemenea, reprezentantii DGASPC Mehedinti sustin ca nu au fost informati ca fetita va fi luata cu mascatii din casa.

“Directia nu a fost informata cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spatiul public si nu ni s-a solicitat prezenta in cadrul operatiunii, nu am fost informati cu privire la preluarea minorei de astazi.

Cazul este cunoscut, pentru ca, in data de 23 aprilie 2019, s-a incuviintat adoptia minorei spre o familie, persoane care au devenit parintii minorei si singurele indreptatite sa exercite drepturile si obligatiile parintesti.

Noi, pana de curand, am actionat raportat la circumstantele cauzei si am luat in considerare interesul superior al copilului, adica am mai fost sa preluam copilul, cu reprezentanti din cadrul directiei, dar nu s-a preluat, pentru ca minora nu a vrut sa mearga, mai departe noi nu stim ce s-a intamplat astazi, noi nu avem informatii oficiale cu ceea ce s-a intamplat astazi.

Pana in aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an si cateva luni fetita cand a fost luata in asistenta maternala. Nu era infiata, era in plasament la asistent maternal profesionist”, a declarat Oana Lazar, psiholog in cadrul Biroului Adoptii si Postadoptii, din cadrul DGASPC Mehedinti, pentru Mediafax.

Despre acest caz, deputatul USR Claudiu Nasui a precizat ca luni va interpela institutiile statului pentru a intelege mai bine ce s-a intamplat.

ziare.com