Cauțiune  pentru șeful Consiliului Regional Cernăuți mai mare decâât mita de care este acuzat că a pretins-o

Ioan Muntean scapă astfel de arest preventiv de 60 de zile

Curtea Supremă Anticorupție din Ucra­ina l-a eliberat pe o cauțiune de 10 milioane de grivne pe președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ioan Muntean. Cauțiunea urmează să fie achitată în termen de 5 zile.

Potrivit portalului https://ro.coinmill.com/ echivalentul în euro a cinci milioane de grivne, calculat la cursul din ziua precedentă, era de 188.455,84, ceea ce înseamnă că suma de 10 milioane de grivne ar fi 376.911,68 euro. Conform aceluiași portal de conversie valutară (care folosește datele cursului de schimb pentru grivnă ucraineană actualizat la 12 Februarie de la Yahoo Finance și cursul de schimb pentru dolarul american actualizat la 12 Februarie de la Fondul Monetar Internațional) cinci milioane de grivne erau echivalentul a 204.794,85 USD, ceea ce înseamnă că suma pe care ar trebui să o achite Ion Muntean drept cauțiune este circa 409.589,7 USD. Asta ar fi ceva mai mult decât mita de care este suspectat Ion Muntean că ar fi pretins-o, chiar dacă ulterior suma s-a redus la mai puțin de jumătate.

Reamintim că Biroul Național Anticorupție din Ucraina (BNAU) a deschis un dosar penal împotriva președintelui Consiliului Regional Cernăuți, Ioan Muntean, sub suspiciunea că a primit mită în valoare de 180.000 de dolari SUA de la un om de afaceri în schimbul facilitării dării în arendă a Sanatoriului Brusnița din raionul Chițmani. Ancheta a constatat că, în luna iulie 2019, președintele Consiliului Regional Cernăuți a solicitat la început 400.000 dolari. În timpul negocierilor s-a căzut de acord la reducerea sumei.

Instanța de la Kiev a luat parțial în considerare solicitarea procurorilor de la Procuratura Specializată Anticorupție și Biroul Național Anticorupție, care cereau arestarea lui Ion Muntean – o măsură preventivă sub formă de detenție pe un termen de 60 de zile – și depunerea unei cauțiuni de 15,1 milioane de grivne. Potrivit publicației cernăuțene „Libertatea cuvântului”, avocatul lui Ion Muntean a dat asigurări că suma de cauțiune propusă de procurori este nejustificată. El a adăugat că potrivit legii valoarea maximă a cauțiunii pentru acuzat în astfel de proceduri penale este de 630 mii de grivne iar majorarea acestei sume de 24 de ori, în opinia avocatului, nu este justificată. Pe de altă parte, la ședința Curții Supreme Anticorupție, avocatul lui Ion Muntean a arătat despre clientul său că deși are nevoie de tratament, nu se ascunde de ancheta judiciară și este prezent la o ședințele de judecată din Kiev și „nu a încercat niciodată să acționeze în detrimentul anchetei”. După cum notează publicația cernăuțeană „Libertatea Cuvântului”, avocatul inculpatului a mai susținut că „întrucât starea de sănătate a lui Ivan Nikolaevici (președintele Consiliului Regional Cernăuți – n.r.) este nesatisfăcătoare, el are nevoie de un tratament adecvat și în ciuda concluziilor medicilor, el se află, astăzi (joi – n.r.), în sala de ședințe”. Totuși, instanța de judecată l-a obligat pe președintele Consiliului Regional Cernăuți să preda pașaportul de străinătate, să poarte o brățară electronică de supraveghere și să nu comunice cu inculpații din acest caz pe durata anchetei. Reamintim că Ion Muntean, etnic român, este liderul regional al partidului Batkivșcina (Patria), condus de Iulia Tymoșenko și a fost ales în 2015 în fruntea Consiliului Regional Cernăuți. (D.P.)