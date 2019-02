Carmen Dan sustine ca a inclus aderarea la Schengen pe agenda JAI, dar nemtii o contrazic. PNL: In ce hal poate sa minta 

Dupa ce ministrul de Interne a sustinut azi ca a inclus pe agenda reuniunii informale a Consiliului JAI de la Bucuresti si tema aderarii noastre la Schengen, Carmen Dan este contrazisa de un oficial german si acuzata de minciuna de PNL.

Ministrul Carmen Dan a declarat, joi, ca Schengen este o tema importanta pe agenda reuniunii informale a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne, care desfasoara in aceste zile la Bucuresti.

“Referitor la Schengen. Am inclus pe agenda noastra aceasta tema importanta nu doar pentru ca este o tema de interes pentru Romania si Bulgaria, ci si pentru ca ea se refera si la alte aspecte importante, cum ar fi mentinerea controalelor la frontierele interne pentru perioade lungi de timp.

Este adevarat, in Europa au avut loc o serie de evenimente si ma refer la numeroase atacuri teroriste care au pus in pericol siguranta cetatenilor din unele state membre si tocmai de aceea trebuie sa identificam un echilibru intre mentinerea securitatii si sigurantei acestor cetateni din statele expuse riscului terorist si presiunii migratorii si valoarea fundamentala care este reprezentata de catre spatiul european de libera circulatie”, a afirmat Carmen Dan, inaintea reuniunii care are loc la Palatul Parlamentului.

Insa Radio Europa Libera Romania a vorbit cu un oficial german prezent la reuniune, care a dezmintit categoric aceasta informatie.

“Subiectul includerii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen nu este pe agenda oficiala a acestei reuniuni informale. Nu a fost inclus pe agenda de presedintia romana, asa ca nu vom vorbi despre acest subiect, care este cu siguranta decisiv pentru Romania si poporul roman”, a declarat secretarul de stat german Stephan Mayer.

Si informatiile obtinute de PNL de la intalnirea de azi a JAI arata ca nu s-a discutat despre aderarea noastra la Schengen.

“In ce hal poate sa minta Carmen Dan! Asa ceva nu cred ca s-a mai intamplat in istoria presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

Ministrul Carmen Dan a mintit cu nerusinare despre agenda Consiliului de ministri de Interne din statele membre UE, dupa reuniunea pe care a prezidat-o.

Carmen Dan a dezinformat in mod grosolan opinia publica prin confuzie, afirmand ca subiectul intrarii Romaniei si Bulgariei in Schengen va fi pus in discutie pe agenda reuniunii informale a Consiliului JAI.

In primul rand, din informatii sigure, stim ca subiectul aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen nici macar nu a fost propus de Presedintia Guvernului Romaniei a Consiliului JAI.

A doua minciuna ordinara a ministrului Carmen Dan este ca subiectul extinderii Schengen ar fi fost discutat sau “tatonat” in cadrul reuniunii de astazi. Absolut fals! Stim sigur ca nu a existat acest subiect in cadrul reuniunii”, scrie pe scrie pe Facebook Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL.