Carmen Dan, raport despre violentele din 10 august: Au fost identificate sute de persoane care au comis violente si doar cinci abuzuri ale jandarmilor

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a prezentat duminica rezultatele raportului autoritatilor privind violentele de la protestele din 10 august.

Carmen Dan a inceput prin a-si cere scuze tuturor celor care au avut de suferit, fie ei protestatari sau jandarmi.

Ministrul de Interne a declarat ca nu are nicio ezitare de a prezenta raportul in fata oricarei comisii, inclusiv in fata Comisiei de Aparare din Camere Deputatilor, unde spune ca inca nu a fost invitata.

Dan a anuntat ca sunt cercetate in acest moment 20 de persoane, in 21 de dosare penale, in care au fost operate si trei arestari. Au fost date 64 de amenzi contraventionale.

Jandarmeria a identificat deja sute de persoane care au comis violente pe 10 august, insa in doar cinci situatii au fost identificate si potentiale abuzuri comise de jandarmi, respectiv violente comise impotriva unor persoane pasnice.

Ministrul de interne a declarat ca Jandarmeria a condus operatiunea fortelor de ordine din ziua de 10 august si a prezentat cronologia evenimentelor, vorbind inclusiv de actiuni violente organizate ale protestatarilor si explicand cum au actionat jandarmii, citand mai multe articole de lege.

Carmen Dan a mai precizat ca exista o lege care le permite jandarmilor sa foloseasca gaze lacrimogene, in timp ce nu exista nicio lege care sa le permita protestatarilor sa arunce cu pietre si bare metalice in fortele de ordine.

Principalele declarații:

- Astăzi mi s-a prezentat raportul privind evenimentele din 10 august. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit, fie ei civili sau militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport în parlament sau în CSAT

- Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliția și Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziție doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informații și date obținute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiți de filmări

- Până acum, Jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe. Ele se află acum în proces de identificare. A fost începută o verificare internă și au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violențe.

- Acest raport are 90 de file și e clasificat secret de serviciu. Natura clasificată este dată de faptul că informații date vizează date solicitate unor instituții

- Informările venite de la servicii referitoare la mitingul din 10 august au avut caracter general și nu au arătat o situație de criză

- Dacă există o lege care permite jandarmilor să folosească gaze lacrimogene, nu există o lege care să permită protestatarilor să arunce cu pietre din pavaj

- Ne-am confruntat cu falsuri minciuni, are au circulat în mediul online și în media

- Grupul care a pornit violențele este format din câteva sute, poate chiar o mie de oameni.

Declaratiile vin in contextul in care la Parchetul General au fost inregistrate pana duminica 291 de plangeri dupa violentele de la protestul din 10 august, cand pentru actiunile catorva agitatori jandarmeria a decis sa evacueze in forta Piata Victoriei, unde se aflau peste 100.000 de oameni.

Peste 400 de persoane au fost ranite in urma interventiei brutale a jandarmilor.