Candidatul Opozitiei castiga a doua oara la Istanbul, dupa ce Erdogan a vrut repetarea scrutinului 

Ekrem Imamoglu (foto), candidat din partea Partidului Republican al Poporului (CHP, de opozitie) a obtinut 53,6% din voturi la alegerile municipale repetate, duminica, la Istanbul, iar fostul premier Binali Yildirim, sustinut de presedintele Recep Tayyip Erdogan, 45,4%.

Rezultatele preliminare au fost publicate dupa numararea a 94,5% din voturi, informeaza Reuters, care preia cifrele comunicate de CNN Turk, anunta ziare.com.

La scurt timp dupa anunt, Yildirim si-a recunoscut infrangerea, transmite DPA, citatat de Agerpres.

Conform G4Media, Ziya Bülent Öner, președintele Biroului Electoral Istanbul, a făcut infarct în noaptea dinaintea alegerilor locale din 23 iunie, informează site-ul de știri turc haberturk.com. Öner a fost internat într-un spital particular din Istanbul, iar locul său a fost luat de Fatma Nilgün Uçar, cel mai vechi membru al Biroului Electoral Istanbul.

Votul de duminică s-a încheiat la ora 17:00, însă până la ora 18:00 presa nu a avut voie să publice niciun comentariu referitor la alegeri, iar până la ora 21:00 nicio televiziune, radio sau site de știri nu are voie să publice exit-polluri, informează cnnturk.com

Locuitorii Istanbulului au fost chemati din nou la urne duminica, pentru a-si alege primarul, dupa ce precedentul scrutin, castigat de candidatul Opozitiei, a fost anulat.

Precedentele alegeri, din luna martie, au fost anulate. Castigatorul scrutinului, Ekrem Imamoglu, a promis sa lupte pentru democratie.

Rezultatul scrutinului este considerat important pentru viitorul presedintelui Erdogan care, in calitate de fost primar al Istanbulului, a afirmat in repetatea randuri ca cine castiga Istanbulul castiga intreaga Turcie, scrie News.ro.

Imamoglu are 49 de ani, este membru al Partidului Popular Republican si este primar al districtului Beylikduzu din Istanbul.

Contracandidatul sau, Yildirim, este membru fondator al AKP, partidul lui Erdogan, si a fost prim-ministru in perioada 2016-2018, cand Turcia a devenit o democratie prezidentiala. A fost ales presedinte al noului Parlament in februarie si inainte de aceasta a fost ministru al Transporturilor si Comunicatiilor.

Mesajul de campanie al lui Imamoglu este “Totul va fi bine” si a adus o nota de optimism intr-un oras unde numerosi locuitori sunt dezamagiti de recesiunea economica, pentru care considera ca este responsabil Guvernul.

Si cand au fost anulate alegerile pe care le castigase, Imamoglu le-a spus sustinatorilor sai: “Ne vom recastiga drepturile cu zambetul pe fata”.

“Daca Imamoglu castiga din nou, va urma o serie de schimbari in politica din Turcia”, a declarat pentru Reuters jurnalistul si scriitorul Murat Yetkin.

“Victoria sa va fi interpretata ca inceputul declinului pentru AKP, precum si pentru Erdogan”, a spus el. Chiar si presedintele a numit votul “o chestiune de supravietuire”.

O noua victorie pentru Imamoglu ar putea declansa alegeri alegeri anticipate, in conditiile in care urmatoarele sunt programate in 2023, o remaniere guvernamentala si, probabil, si o ajustare a politicii externe, a adaugat Yetkin.