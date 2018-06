Camera Deputatilor face sesiune extraordinara pentru Codurile Penale in perioada 2-19 iulie

Biroul Permanent al Camerei a decis, miercuri, ca sesiunea extraordinara a Camerei Deputatilor sa fie convocata in perioada 2-19 iulie.

Potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta va fi dedicata modificarilor la Codurile Penale. Si Codul Administrativ, un proiect cu numeroase prevederi controversate, ar putea fi adoptat in sesiunea extraordinara.

Liviu Dragnea a sustinut luni, raspunzand unei intrebari, ca este exclusa in acest moment adoptarea modificarii Codurilor Penale printr-o ordonanta de urgenta.

“Am spus si spun in continuare ca trebuie sa se grabeasca procedurile, pentru ca s-a intarziat foarte mult. O sa facem o sesiune extraordinara, dar nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. Si atunci o sa cer astazi, si eu, si domnul Tariceanu celor din comisie sa inchida odata Codul Penal, sa mearga la votul final, dupa care intra in circuitul obisnuit”, a spus Dragnea, intrebat daca in cadrul CEx de vineri s-a discutat despre o posibila OUG pentru modificarea Codurilor Penale.

Potrivit regulamentului, Camera Deputatilor se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea presedintelui Romaniei, a Biroului Permanent sau a cel putin unei treimi din numarul deputatilor.