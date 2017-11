Camera Deputatilor: Banii castigati in instanta de profesori vor fi platiti esalonat, in urmatorii 5 ani

Deputatii au adoptat, marti, proiectul de lege prin care plata drepturilor salariale castigate in instanta de catre personalul din invatamant este esalonata pe urmatorii cinci ani, Senatul fiind camera decizionala.

Proiectul de lege a fost initiat de social-democratii Liviu Dragnea, Mihai Tudose, Liviu Pop si Marcel Ciolacu si prevede ca transele din primii doi ani vor fi cele mai mici.

Propunerea legislativa se refera la adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului si prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora sa se faca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei.

Propunerea vine “ca urmare a intarzierilor generate de asigurarea prin bugetele locale a platii respectivelor cheltuieli, cat si fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant”, potrivit actului normativ adoptat de Camera Deputatilor.

Astfel, in 2018 se va plati 5% din valoarea titlului executoriu, iar in 2019, 10%.

In 2020 si 2021 se va plati cate 25% din valoarea titlului executoriu, urmand ca in ultimul an de plata, 2022, valoarea sa creasca la 35%.

In 30 de zile de la adoptarea legii, urmeaza ca Ministerul Educatiei sa adopte, prin ordin de ministru, si normele metodologice de calcul pentru sumele datorate.

ziare.com