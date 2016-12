Camera Deputaţilor a validat mandatele a 326 din 329 de deputaţi. USR se opune validării lui Dragnea

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, mandatele a 326 din 329 de deputaţi, cu majoritate de voturi, urmând ca membri comisiei să se reunească ulterior pentru a analiza cele trei dosare incomplete, USR anunţând în plen că nu va vota raportul care prevede şi validarea lui Liviu Dragnea.

Liderul USR Nicuşor Dan a scris miercuri pe Facebook că a refuzat să semneze înţelegerea dintre PSD şi PNL privind împărţirea funcţiilor din Camera Deputaţilor, “în negocieri pe sub masă”, afirmând că lista care i-a fost prezentată are cu greu legătură cu obiectivul de a da legi mai bune.

“Am refuzat să semnez înţelegerea dintre PSD şi PNL, mai precis dintre unii «hrebenciuci» din PNL, care şi-au împărţit prieteneşte funcţiile în Camera Deputaţilor, în negocieri pe sub masă. Am fost pus în faţa unei liste care cu greu are legătură cu obiectivul de a da societăţii legi mai bune”, a declarat preşedintele USR, Nicuşor Dan, pe Facebook.

Nicuşor Dan a afirmat că interesele personale sau de grup pe au primat în negocierea funcţiilor din Parlamen.

“Interesele personale şi cele înguste de grup au primat. Funcţionarea Parlamentului se bazează pe aceste complicităţi ascunse pe care le vom denunţa de fiecare dată”, a mai spus Nicuşor Dan.

Camera Deputaţilor a validat mandatele a 326 din 329 de deputaţi; USR a votat împotrivă.

Raportul Comisie de validare a fost aprobat cu 243 de voturi “pentru”, 30 “împotrivă”, la şedinţa de plen luând parte 273 de deputaţi.

Liderul USR, Nicuşo Dan, a declarat, că deputaţii USR vor vota împotriva raportului Comisiei.

“USR va vota împotriva acestui raport, primul motiv este validarea mandatului domnului Liviu Dragnea”, a declarat Nicuşor Dan, invocând Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Nicuşor Dan a contestat şi modul în care au fost aprobate dosarele pentru deputaţii Roman, Cătăniciu şi Furtună, susţinând că în Comisia de validare au există chestiuni legate de incompatibilitatea, iar membrii comisiei nu a putut să vadă toate actele .

Deputatul PNL Eugen Nicolăescu a anunţat că PNL va vota raportul Comsiei pentru că se propun votarea raportului în bloc, afirmând că în Comisia de validare liberalii s-au opus validării unor mandate.

“PNL va vota raportul comisiei de validare,dar simţimm nevoia să facem o precizare, colegii noştri din comsie s-au opus la unele mandate, dar având în vedere că se propune votarea raportului în bloc am luat decizia să votăm”, a declarat Eugen Nicolăescu.

Florin Iordache a luat cuvântul pentru a prezenta numele deputaţilor care au avut dosarele incomplete, afirmând că membri comisiei vor analiaza ulterior dosarele acestora şi că transparenţa procesului nu trebuie să fie pusă la îndoială.

Deputaţii care au avut dosarele incomplete au fost Cosma Andreea, Ursu Răzvan Ion şi Iarco Furic.

Partidele parlamentare, cu excepţia PNL, au anunţat la începutul şedinţei care vor fi liderii grupurilor şi numărul de membri.

Grupul parlamentar PSD are 154 de membri şi îl va avea ca lider pe deputatul Eugen Nicolicea.

PNL a transmis plenului că va anunţa, în cursul zilei, numele liderului de grup, precizând că din componenţa grupului fac parte 69 de deputaţi.

Grupul ALDE are 20 de deputaţi şi îl va avea ca lider pe Constantin Avram.

Grupul UDMR are 21 de membri şi îl va avea ca lider Korodi Attila.

Grupul PMP are 18 deputaţi şi îl va avea ca lider pe Eugen Tomac.

Grupul minorităţilor naţionale are 17 deputaţi şi îl va avea ca lider pe Varujan Pambuccian.

romaniatv.net