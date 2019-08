Camera Deputatilor a respins definitiv amnistia si gratierea

Camera Deputatilor a respins, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul legislativ privind amnistia si gratierea.

Initiativa a fost respinsa cu 176 de voturi “pentru”, doua abtineri si un vot impotriva, a transmis pe Facebook deputatul Iulian Bulai.

“Votat pentru. Vrem normalitate. Am convins PSD ca locul criminalilor si coruptilor este in puscarie, nu in libertate. Mergem spre victorie!”, a scris Bulai.

Bulai a precizat pe Facebook ca, miercuri, deputatii ALDE nu s-au prezentat la munca.

“ALDE a iesit de la guvernare. Se pare ca a iesit si din Parlament.

Astazi niciun deputat ALDE nu s-a prezentat la munca. Lipsa lor anticipeaza moartea politica a acestui partid la fel de vinovat ca si PSD. Sper sa nu se mai reinventeze in alta pacaleala pentru romanii de buna credinta”, a spus el.

USR a transmis pe Facebook un punct de vedere dupa ce proiectul legislativ privind amnistia si gratierea a fost respins.

“Astazi, in Camera Deputatilor a fost respinsa legea privind gratierea unor pedepse, dar PSD a amanat o decizie privind recursul compensatoriu, una dintre prioritatile sesiunii extrordinare.

In timp ce PSD si aliatii sai tergiverseaza o decizie privind recursul compensatoriu, alti si alti criminali si violatori ies de dupa gratii in baza acesti legi.

Potrivit ultimelor date ale Administratiei Nationale a Penintenciarelor, 840 de detinuti eliberati in urma recursului compensatoriu erau condamnati pentru omor, 191 pentru trafic de minori si 566 pentru viol”, a notat USR pe Facebook.

