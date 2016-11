California si Massachusetts voteaza pentru legalizarea marijuanei in scop recreational

Californienii au votat pentru utilizarea marijuanei in scop recreational, o victorie majora pentru legalizarea cannabisului, pavand calea pentru cea mai mare piata de acest tip din Statele Unite, scrie The Guardian.

Massachusetts a votat si el pentru “iarba” in scop recreational, extinzand zona cu marijuana legala de la o coasta la alta, noteaza sursa citata.

De asemenea, votantii din Florida au aprobat un amendament constitutional pentru legalizarea marijuanei medicale.

La fel au decis si votantii din North Dakota, in acest stat marijuana va fi folosita pentru a trata mai multe boli, inclusiv cancer, SIDA, epilepsie si hepatita C.

Nevada, Arizona si Maine voteaza si ele masuri pentru legalizarea marijuanei recreationale, ce va permite adultilor de peste 21 de ani sa posede mici cantitati de “iarba” si sa creasca pana la sase astfel de plante acasa.

De asemenea, in Arkansas si Montana sunt scrutinuri privind utilizarea medicala a plantei.

Daca in urma cu 20 de ani, folosirea drogurilor nu era permisa nicaieri in Statele Unite, in prezent, folosirea marijuanei in scopuri medicale sau de relaxare este legala in 25 de state, printre Washington, Oregon, Colorado si Alaska, precum si capitala Washington DC.

HotNews