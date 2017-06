Buzz Feed: Un reporter din Romania a reusit ce n-au putut toti liderii NATO

Un reporter roman a reusit, vineri, sa-l determine pe presedintele american Donald Trump sa promita ca SUA vor respecta articolul 5 al Tratatului NATO.

In timpul declaratiei de presa comune a lui Klaus Iohannis si Donald Trump, Ramona Avramescu (foto) de la TVR l-a intrebat pe liderul de la Casa Alba daca crede ca SUA trebuie sa actioneze sub prevederile articolului 5, in cazul unei agresiuni din partea Rusiei asupra unui stat NATO.

Articolul arata ca “un atac armat impotriva uneia sau mai multora dintre tari, in

Europa sau in America de Nord, va fi considerat un atac impotriva tuturor”.

“Da, angajez Statele Unite in respectarea articolului 5 si cu siguranta suntem acolo sa protejam si asta este unul dintre motivele pentru care vreau ca oamenii sa se asigure ca avem o forta foarte puternica, platind banii necesari pentru a avea acea forta. Dar, da, absolut, sunt dedicat articolului 5″, a raspuns Trump.

Momentul a fost evocat de presa americana, Buzz Feed titrand ca “acest reporter a reusit sa faca ceva ce n-au reusit liderii NATO”.

“Asa ca, deocamdata, scorul pentru extragerea unui angajament pe articolul 5 de la Trump este: jurnalist roman 1 – Alianta NATO 0″, mai comenteaza sursa citata.

“In mai putin de un minut, un reporter modest din Romania a reusit sa faca ceea ce nu au putut liderii din 27 de tari si propriul staff al presedintelui Trump: sa il determine sa se angajeze la principiul apararii colective a NATO.

Vineri, Trump si-a exprimat explicit sprijinul pentru articolul 5 al Tratatului NATO – ceva ce nu a facut in timpul mult-asteptatului sau discurs la sediul Aliantei, luna trecuta. Acea omisiune a generat un val de anxietate din partea liderilor europeni, referitor la angajamentul presedintelui pentru alianta militara.

(…) Luni de zile, organizatorii intalnirii dintre liderii NATO, de la Bruxelles, au incercat sa orchestreze un eveniment in care sa fie extrasa de la presedinte chiar acea fraza, pentru a calma ingrijorarile transatlantice”, mai comenteaza sursa citata.

Buzz Feed aminteste ca versiunea finala a discursului lui Trump din luna mai pe tema NATO continea o fraza privind angajamentul “neclintit” al Washingtonului pentru respectarea articolului 5, insa Trump nu a rostit in cele din urma acele cuvinte. Fraza a fost introdusa la insistentele consilierilor sai, inclusiv secretarul de Stat Rex Tillerson si cel al Apararii, Jim Mattis.

