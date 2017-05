Bruxelles: Trump si liderii UE, pe pozitii diferite in privinta Rusiei

Uniunea Europeana si Statele Unite nu au o “pozitie comuna” cu privire la Rusia, a declarat joi presedintele Consiliului European Donald Tusk.

Tusk a facut aceasta declaratie dupa prima intalnire oficiala, la Bruxelles a liderilor Uniunii Europene cu presedintele american, relateaza AFP.

“Eu nu sunt sigur suta la suta ca putem spune astazi ca domnul presedinte (Donald Trump) si cu mine avem o pozitie comuna, o opinie comuna cu privire la subiectul Rusia”, a recunoscut Tusk in fata presei la finalul acestei intalniri cu seful statului american.

“In intalnirea mea cu presedintele Trump, am discutat despre politica externa, (lupta impotriva modificarilor) climatice si relatiile comerciale”, a precizat seful Consiliului European, institutia care-i reprezinta pe sefii de stat si de guverne ai celor 28.

“Sentimentul meu este ca suntem de acord asupra multor subiecte, in primul rand si mai ales asupra (luptei) contra terorismului”, a spus el.

Insa “anumite chestiuni raman deschise, precum (lupta impotriva modificarilor) climatice si comertul”, a subliniat Tusk, dupa care a spus ca, in pofida lipsei unei pozitii comune cu privire la Rusia, atunci “cand este vorba despre conflictul din Ucraina, se pare ca suntem pe aceeasi linie”.

“Principalul meu mesaj catre domnul Trump a fost sa spun ca ceea ce dadea cooperarii si prieteniei noastre cea mai profunda semnificatie erau valorile fundamentale occidentale, precum pacea, drepturile omului, respectul fata de demnitatea umana”, a pledat presedintele Consiliului.

“Cea mai mare sarcina, in prezent, este consolidarea intregii lumi libere in jurul acestor valori si nu doar (in jurul unor) interese”, a punctat presedintele Consiliului.

Donald Trump a fost primit de catre Tusk si presedintele Comsiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker in prima sa intalnire cu liderii unei Uniuni Europene pe care a criticat-o dur.

Cei doi i s-au alaturat dupa aceea lui Juncker, iar impreuna au participat la o reuniune largita, cu presedintele Parlamentului European (PE) Antonio Tajani si sefa diplomatiei europene Federica Mogherini.

ziare.com