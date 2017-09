Boris Johnson: Am fi nebuni sa ii lasam pe romanii din Marea Britanie sa plece inapoi in Romania

Romanii din Marea Britanie “nu ar trebui sa fie deloc ingrijorati” in legatura cu situatia lor dupa Brexit, deoarece “sunt membri extrem de valorosi ai societatii noastre” si “am fi nebuni sa ii lasam sa plece inapoi in Romania”, a declarat ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, aflat intr-o scurta vizita la Bucuresti.

“Nu cred ca ar trebui sa fie deloc ingrijorati (romanii din Marea Britanie – n. red.). Nu ar trebui sa isi faca griji, deoarece sunt membri extrem de valorosi ai societatii noastre. Ii iubim. Au o contributie uriasa la economia Regatului Unit, la cultura britanica”, a spus seful diplomatiei britanice, intr-un interviu recent, ca raspuns la o intrebare despre cat de ingrijorati ar trebui sa fie romanii care locuiesc si lucreaza in Marea Britanie dupa Brexit.

“Am fost primar al Londrei. Cand mergi prin Londra, vezi o multime de magazine romanesti, romani care lucreaza in toate domeniile. Credem ca sunt jumatate de milion de romani in Regatul Unit. Am fi nebuni sa ii lasam sa plece inapoi in Romania. Vrem sa ii pastram, vrem sa ne asiguram ca se simt in siguranta si ca drepturile lor sunt protejate”, a declarat Boris Johnson.

“Nu am mai fost in Romania de multi ani. Dar ma bucur foarte mult sa fiu aici. Ma aflu aici pentru ca am vrut sa vin direct de la discursul de la Florenta al prim-ministrului (Theresa May – n.red.), in care a explicat ce vrea sa faca. Dupa Brexit, vrem sa protejam drepturile romanilor in Marea Britanie. Sa garantam aceste drepturi. Si sa ne asiguram ca sunt garantate de instantele din Regatul Unit. Insa aceste instante vor putea de asemenea sa fie atente la jurisprudenta, la dreptul Curtii Europene de Justitie.

Obiectivul nostru este sa ne asiguram ca cetatenii romani din Regatul Unit se simt in siguranta”, a adaugat el.

Boris Johnson a mai spus ca Marea Britanie nu se va inchide dupa Brexit pentru “oamenii cu talent, ambitie si hotarare”, dar ca ea va fi cea care isi va controla sistemul de imigratie, nu Bruxellesul.

“M-am ocupat de cel mai divers oras din lume. Cred ca erau 300 de limbi care se vorbeau pe strazile Londrei, inclusiv romana, bineinteles. A fost un avantaj economic urias. A dus la inovatie, la industrii noi dinamice, cum ar fi tehnologie, media, moda, orice. Asta inseamna economia Marii Britanii.

Nu ne vom inchide. Daca oameni cu talent, ambitie si hotarare vor sa vina, vom continua sa fim deschisi. Dar vom avea un sistem pe care noi il controlam, nu Bruxellesul. Asta este diferenta. Ne vom ocupa singuri de sistemul nostru de imigratie”, a atras atentia seful diplomatiei britanice.

Boris Johnson a avut luni o intrevedere cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, in contextul unui mini-turneu pe care il efectueaza in aceste zile la Praga, Bucuresti si Bratislava.

ziare.com