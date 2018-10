BOR nu recunoaste independenta Bisericii Ortodoxe din Ucraina fata de Moscova

Biserica Ortodoxa Romana nu recunoaste independenta Bisericii Ortodoxe din Ucraina fata de cea din Rusia.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa recomande Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol si Patriarhiei Moscovei sa ajunga impreuna la o solutie dupa autorizarea autocefaliei Bisericii Ucrainei.

“Avandu-se in vedere evolutiile recente ale situatiei bisericesti din Ucraina, Sfantul Sinod reitereaza recomandarea din data de 24 mai 2018 ca Patriarhia Ecumenica si Patriarhia Moscovei sa ajunga impreuna la o solutie, pastrandu-se unitatea de credinta si libertatea administrativ-pastorala, acestea din urma reprezentand o nota caracteristica a Ortodoxiei.

Sfantul Sinod subliniaza totodata faptul ca unitatea se pastreaza prin coresponsabilitate si cooperare intre Bisericile Ortodoxe locale, prin cultivarea dialogului si a sinodalitatii la nivel panortodox, aceasta fiind o necesitate permanenta in viata Bisericii.

Unitatea Bisericii este un dar sfant al lui Dumnezeu, dar si o mare responsabilitate a ierarhilor, clerului si credinciosilor mireni. De aceea, Sfantul Sinod indeamna la inmultirea rugaciunii pentru unitate, la cultivarea prin dialog si reconciliere a iubirii crestine fraterne, care ofera adevarata libertate”, se arata intr-un comunicat de presa al Patriarhiei Romane.

Amintim ca Patriarhia Constantinopolului a recunoscut, in octombrie, o Biserica independenta in Ucraina, o decizie istorica care pune capat celor 332 de ani de tutela religioasa rusa in aceasta tara.

Decizia a provocat indignarea Bisericii Ortodoxe Ruse, care a rupt relatiile cu Patriarhia Constantinopolului.

ziare.com