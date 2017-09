Bomba folosita in atentatul din Londra a explodat partial: Au fost aproape norocosi. Putea fi mult mai rau

Londonezii au fost foarte norocosi, deoarece bomba plasata, vineri, intr-o rama de metrou pare ca nu s-a detonat in intregime, a declarat Magnus Ranstorp, un analist in domeniul terorismului de la Universitatea suedeza a Apararii.

Bomba a ars doar “partial”, iar o mare parte din dispozitiv si ambalajul ei au ramas intacte, a spus el vineri, dupa ce a studiat fotografii.

Acest lucru le va permite politiei si fortelor de securitate sa stabileasca cu mai multa usurinta ce substante chimice si ce metode au fost folosite la fabricarea bombei, a subliniat el.

“Au fost aproape norocosi cu aceasta (bomba). Ar fi putut sa fie mult mai rau”, a declarat Magnus Ranstorp.

Atacatorul a decis sa ascunda dispozitivul intr-o galeata si o plasa de plastic de cumparaturi si nu intr-un rucsac, noteaza el.

Din fotografii “se pare ca (dispozitivul n.red.) a fost facut in pripa. Probabil ca nu a fost amestecat prea bine”, a apreciat expertul.

In total, 22 de persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-o rama de metrou, in statia Parsons Green, in sud-vestul Londrei, in urma exploziei acestui dispozitiv exploziv improvizat (IED).