Bloomberg: Raportul anticoruptie al UE primeste degetul mijlociu in Romania

Gestul obscen facut azi de Florin Iordache in Parlament a ajuns in presa straina, care noteaza ca “un politician roman a aratat degetul mijlociu Uniunii Europene”.

Dupa raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana, care critica dur Romania, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, afirma ca guvernul va continua modificarile din domeniul Justitiei, scrie Bloomberg, care aminteste ca implicarea politicului in Justitie si campania de inlaturare a procurorilor sefi se afla in centrul criticilor aduse Romaniei.

Intr-un discurs sustinut miercuri in Parlament, Iordache a criticat dur UE si a incheiat prin ridicarea degetelor mijlocii de la ambele maini, scrie Bloomberg intr-un articol intitulat “Raportul anticoruptie al UE primeste degetul mijlociu in Romania”.

“Vom continua in ciuda opozitiei Comisiei Europene”, a spus Iordache. Jurnalistii amintesc ca el este autorul ordonantei care a declansat anul trecut cele mai mari proteste din Romania de dupa caderea comunismului.

“Vrem sa fim independenti, vrem sa luam deciziile conform Constitutiei noastre si nu in urma unor presiuni venite din alte parti”, a continuat el.

Publicatia citata mai noteaza ca discursul vicepresedintelui Camerei Deputatilor a fost unul sfidator, in conditiile in care Romania a atras critici dure din partea UE si a SUA in urma incercarilor de a stopa lupta impotriva coruptiei.

Totodata, Bloomberg aminteste ca Iordache este un apropiat al lui Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, care are doua condamnari penale si incearca sa beneficieze de legi care i-ar reduce pedepsele.

