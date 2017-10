Bloomberg: Haosul politic ar putea transforma Romania in veriga slaba a UE

Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE, atrage atentia Bloomberg, intr-o ampla analiza preluata de ziare.com.



Bloomberg prezinta pe larg problemele cu care ne confruntam si care ne franeaza dezvoltarea.

Georgiana Oncete este o contabila din Bucuresti care nu stie ce sa spuna clientilor despre cele mai recente modificari din sistemul de taxe si impozite.

“Guvernul a provocat haos in acest an, anuntand unele masuri pentru ca doua saptamani mai tarziu sa le retraga si ulterior sa anunte alte masuri. Cum pot lucra companiile in aceasta incertitudine?”, a precizat Georgiana Oncete pentru sursa citata. Ea a mai tinut sa mentioneze ca nu a vazut atata confuzie de cand si-a infiintat firma de contabilitate in urma cu un deceniu.

Politicul submineaza dezvoltarea

Renuntarea la unele masuri de politica fiscala anuntate este doar unul din obstacolele cu care se confrunta companiile din Romania la mai putin de un an dupa ce PSD a castigat alegerile, scrie Bloomberg. Partidul este deja la al doilea prim-ministru, Mihai Tudose, dupa ce predecesorul sau a provocat cele mai mari manifestatii de strada de la caderea comunismului dupa incercarea de a relaxa pedepsele pentru coruptie.

Toate acestea intr-un moment in care economia romaneasca trece printr-o perioada de boom. Cu un avans de 6,1% in trimestrul aprilie-iunie 2017, Romania a avut a doua mare crestere economica din UE, dupa Malta.

In plus, rata somajului este a doua cea mai scazuta din UE, dupa cea din Ungaria. Insa aceasta crestere este sustinuta de cresterea de salarii si reducerile de impozite care umfla deficitul bugetar. Banca Nationala a avertizat deja ca acest lucru este nesustenabil si are de gand sa majoreze dobanda de baza.

Dar balbaielile politice si instabilitatea isi fac simtite efectele. Companiile straine investesc mai putin, obligatiunile si moneda nationale sunt in urma celor din statele vecine astfel ca economia ar putea sa aiba de suferit.

“Tensiunile politice din Romania si instabilitatea politica isi fac simtite efectele. In conditiile in care economia este aproape de supraincalzire iar politicile nu sunt ancorate, acest lucru face din Romania cea mai slaba veriga din Europa Centrala si de Est”, sustine Viktor Szabo, analist la Aberdeen Asset Management Plc.

Trei runde de reducere a taxei pe valoarea adaugata incepand din 2015 au provocat primul episod de deflatie inregistrat de Romania de la caderea comunismului, pe masura ce preturile la bunuri au scazut. Insa scaderea veniturilor duce deficitul bugetar spre limita de 3% din PIB impusa de UE. In consecinta, Guvernul de la Bucuresti a reintrodus recent o supra-acciza pe combustibil la opt luni dupa ce a eliminat-o.

Predictibilitatea e necesara pentru cresterea investitiilor

Taxele sunt un obstacol persistent pentru industria energetica, care asteapta de trei ani noi reguli privind redeventele. OMV Petrom SA si partenerul Exxon Mobil Corp. trebuie sa decida in 2018 daca vor demara un proiect de miliarde de dolari in Marea Nordului. “Pentru noi, un mediu fiscal stabil si predictibil este crucial pentru continuarea investitiilor”, declara in luna septembrie directorul general de la OMV Petrom, Mariana Gheorghe.

Nu doar companiile locale au redus investitiile. In primele opt luni ale anului, investitiile straine directe au scazut cu aproape o cincime fata de perioada similara a anului trecut pana la 2,5 miliarde de euro. Un sondaj publicat recent de Consiliul Investitorilor Straini arata ca modificarile constante de legislatie afecteaza planurile de afaceri ale 90% din companii.

PSD, macinat de lupte interne

Disputele interne din cadrul Guvernului nu au ajutat nici ele. Partidul Social Democrat si-a demis propriul premier in iunie iar recent tensiunile dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, si noul premier au riscat sa duca la o noua cadere a Guvernului.

“Stabilitatea politica si continuitatea proiectelor este cruciala. Prioritatile se schimba atat de des incat este dificil sa continui proiectele”, a declarat Andrew McDowell, vice-presedintele Bancii Europene de Investitii, care a acordat Romaniei credite de peste 13 miliarde de euro in ultimii 25 de ani.

Coruptia, o eterna umbra asupra economiei romanesti

Un alt element care descurajeaza este coruptia. In pofida campaniei procurorilor anti-coruptie, care a dus la condamnarea mai multor oficiali, inclusiv a unui fost prim-ministru, Romania se situeaza pe locul 57 din 176 de tari in ultimul raport Corruption Perceptions Index elaborat de Transparency International.

Inrautatirea mediului de investitii nu este o veste buna pentru economia romaneasca, avertizeaza Consiliul Investitorilor Straini. Intr-o regiune afectata de deficitul de mana de lucru, relansarea inflatiei ar putea duce costurile cu salariile pana la un nivel extrem de ridicat, a avertizat BNR. In ultimii doi ani cresterea anuala a salariilor a fost de peste 10%.

Chiar daca Romania a strans recent un miliard de euro din vanzarea de Eurobonduri la un randament extrem de scazut, in acest an Polonia si Cehia au fost destinatiile preferate ale investitorilor.

Potrivit datelor Bloomberg, in 2017 obligatiunile romanesti in moneda locala au adus investitorilor pierderi de 1,2% in euro, ceea ce le face cele mai slab performante obligatiuni din Europa de Est.