Blocaj in alegerea procurorului sef european: Negocierile de pe 10 aprilie s-au anulat. PE acuza Consiliul ca cedeaza presiunii Guvernului roman

A treia runda de negocieri intre echipa Parlamentului European si reprezentantii Consiliului UE, pentru functia de procuror-sef european, s-a incheiat fara niciun rezultat. Astfel, s-a ajuns la un blocaj, dupa cum a declarat Claude Moraes, presedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European.

Urmatoarea runda de negocieri, care urma sa aiba loc pe 10 aprilie, a fost anulata din motive de Brexit si nu se stie in acest moment daca negocierile vor fi reluate in mandatul actualului Parlament European, a carui activitate se incheie la finalul acestei luni.

“Dupa cea de-a treia runda de negocieri cu delegatia Consiliului, regretam profund situatia actuala de blocaj, care impiedica cele doua institutii sa numeasca procurorul-sef al Parchetului European. Procurorul-sef va juca un rol cheie in punerea in practica a Parchetului European, institutie care va contribui la combaterea infractiunilor impotriva bugetului UE”, a declarat Claude Moraes (S&D, Regatul Unit), presedinte al Comisiei pentru libertati civile, potrivit unui comunicat.

Reprezentantii Parlamentului European au reafirmat sprijinul pentru Kovesi si au criticat Guvernul roman pentru “hartuire”.

“Opozitia cu care se confrunta in prezent dna. Kovesi din partea autoritatilor romane scoate in evidenta curajul si independenta sa, ambele fiind cerinte esentiale pentru functionarea eficienta a Parchetului European. Hartuirea din partea guvernului roman a condus si la o discreditare totala a candidatului Consiliului”, a spus si vicepresedinta Comisiei de libertati civile, Judith Sargentini (Greens/EFA, Olanda).

“Spre deosebire de Consiliu, Parlamentul a organizat audierile tuturor celor trei candidati selectati. Dna. Kovesi este de departe cel mai puternic si mai promitator candidat pentru acest post. Nu putem accepta faptul ca Consiliul cedeaza presiunii guvernului roman de a sustine un candidat mult mai slab.

Deoarece regulamentul Parchetului European a fost slabit in timpul negocierilor, este esential ca Parlamentul sa aleaga un candidat care sa faca institutia puternica si credibila. Vorbim si despre o femeie, iar Parlamentul tocmai a cerut Consiliului sa respecte principiul echilibrului de gen. In plus, Romania nu detine in prezent niciun post cheie in UE”, a declarat si Ingeborg Grassle (PPE, Germania), presedinta comisiei pentru control bugetar a Parlamentului.

Echipa de negociere a PE a solicitat oficial Consiliului UE sa isi justifice procedura de selectie a ordinii candidatilor, in urma careia fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost plasata pe locul doi, in urma candidatului francez Jean-Francois Bohnert.

Prezenta joi la Bucuresti, si comisarul european pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, a spus ca anchetarea Laurei Codruta Kovesi chiar in aceasta perioada reprezinta in mod clar o piedica pusa acesteia in competitia pentru postul de procuror-sef european.

O a patra runda de negociere ar fi trebuit sa aiba loc pe 10 aprilie, insa in acea zi e convocat un summit de urgenta pentru Brexit, motiv pentru care discutia a fost anulata. Nu se stie in acest moment cand vor fi reluate negocierile si daca acestea isi vor face loc pe agenda ultimei plenare a actualului legislativ.

Parlamentul European isi va incheia lucrarile la finalul lunii, inainte de alegerile europarlamentare care vor decide noua sa componenta. Exista astfel riscul ca o decizie finala sa fie luata abia in noul for, dupa alegerile de la finalul lunii mai. Parchetul European trebuie sa fie functional in 2020.

