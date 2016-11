Black Friday 2016: Care sunt magazinele cu promotii in perioada reducerilor nebune

Black Friday este perioada cu cele mai mari reduceri din an, iar evenimentul are loc in mod traditional in SUA in a treia zi de joi din luna noiembrie. Cutuma americana a fost imprumutata si de magazinele din Romania, insa in 2016 unele au furat startul ori au extins perioada de discounturi pe cateva zile sau chiar saptamani.

Care sunt retailerii care participa la Black Friday 2016? Ziare.com a alcatuit o lista care sa te ajute in goana ta dupa chilipiruri.

Flanco este unul dintre cei care a furat startul, avand in vedere ca a inceput campania de reduceri de la inceputul lunii, iar promotiile se vor termina pe 20 noiembrie. Preturile sunt cu pana la 80 la suta mai mici pentru o gama variata de produse, de la televizoare, telefoane, pana la electrocasnice mici si mari.

In aceeasi situatie se afla si Media Galaxy, care ofera in luna noiembrie mai multe runde de reduceri. Preturile vor fi mai mici cu sume cuprinse intre cateva zeci de lei si cateva mii de lei, la diverse produse.

Pe site-ul Fashion Days, vineri, vor fi reduceri la peste 700.000 de produse, iar clientii pot face achizitii la super-preturi de la branduri de top precum United Colors of Benetton, Napapjiri, Pepe Jeans London, Zee Lane, Mango, Esprit, Dolce Gabbana, Red Valentino, Prada, Stella McCartney, Michael Kors, Furla si multe altele.

Black Friday 2016 la eMAG inseamna peste un milion de produse la oferta. Compania estimeaza ca va inregistra comenzi de Vinerea Neagra de 250 de milioane de lei.

Oferta include 40.000 de televizoare, peste 20.000 de laptopuri, 50.000 de smartphone-uri, 100.000 de electrocasnice mici, peste 1.500 de produse Smart Home, 17.000 de frigidere, dar si multe alte produse de ingrijire personala. Mai mult, eMAG aduce 1.000 de pachete de furnizare de energie electrica, pentru care factura este zero pe o perioada de 6 luni.

Anul acesta, reducerile la evoMAG de Black Friday vor fi valabile timp de trei zile, in perioada 18 noiembrie – 20 noiembrie, in limita stocului disponibil. Discounturile vor viza aproximativ 25.000 de produse si vor cuprinde aproape toate categoriile de pe site. Spre exemplu, clientii vor putea sa achizitioneze televizoare cu 50% mai ieftine, telefoane mobile cu un pret redus la jumatate, si laptopuri incepand cu 799 de lei.

evoMAG va scoate la vanzare la editia din acest an a Black Friday si autoturisme marca Ford, Skoda si Seat, cu reduceri de pana la 25%.

Altex incepe de joi o noua runda de reduceri, campania de discounturi incepand din 20 octombrie.

La cel.ro, Black Friday 2016 va dura tot weekendul. Magazinul online a anuntat ca se vor gasi in oferta sa de reduceri si produse care vor avea pret de pornire 1 leu, iar reducerea maxima va atinge 90%.

De exemplu, preturile la laptopuri vor incepe de la 699 lei, smartphone-urile de la 199 lei, televizoare de la 499 lei si produse de ingrijire personala de la 9 lei.

La QuickMobile campania incepe vineri, la miezul noptii, si se incheie la 22:00. Reducerile vor ajunge pana la 90% si vor fi produse cu preturi incepand de la 1 leu, iar in fiecare ora va fi cate un produs vedeta. Pentru aceasta campanie avem pregatit un stoc de peste 20 milioane lei.

Si Elefant.ro organizeaza Black Friday 2016 in ziua de vineri, cand vor fi reduceri la parfumuri, carti, ceasuri, jucarii, cosmetice si pantofi. In schimb, Sephora ofera 3 zile de discounturi la o gama variata din oferta magazinului.

La MarketOnline perioada reducerilor e cuprinsa intre 18 si 20 noiembrie, iar la ClickShop discounturile incep de pe 17 noiembrie si dureaza 3 zile.

Si operatorii de telecomunicatii au oferte de Black Friday 2016. Telekom si Vodafone pregatesc reduceri intre 18 si 20 noiembrie, in timp ce la Orange campania dureaza pana pe 27 noiembrie.

La Carrefour, perioada reducerilor a inceput pe 1 noiembrie si dureaza pana pe 29 noiembrie, iar la Kika discounturi vor fi oferite intre 18 si 25 noiembrie.