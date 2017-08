Biroul Permanent al Camerei a fost suspendat din lipsa de cvorum. Opozitia: Sedinta de plen e ilegala si OUG nu pot intra in vigoare

Sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor s-a suspendat marti, din lipsa de cvorum. Asta in conditiile in care au fost prezenti doar patru deputati, Opozitia refuzand sa participe la lucrari.

La sedinta Biroului Permanent au participat deputatii Florin Iordache (PSD), Georgian Pop (PSD), Denes Seres (UDMR) si Andrei Gerea (ALDE).

Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a declarat ca parlamentarii Partidului Miscarea Populara nu vor participa nici la plenul de la ora 15:00, pe care l-au catalogat ca fiind “mascarada numita sesiune extraordinara”.

“Ieri (luni – n.red.) dupa-amiaza am fost convocati de catre domnul Dragnea pentru o sesiune extraordinara. Mascarada continua, motiv pentru care, avand in vedere ca nu a existat cvorum in cadrul Biroului Permanent, Puterea nu a reusit sa isi asigure acest lucru pentru ca pesedistii stau bine mersi in vacanta, in frunte cu domnul Dragnea, nu vom participa nici de la ora 15:00 la mascarada numita sesiune extraordinara”, a spus Eugen Tomac.

Deputatul PMP Valeriu Steriu a sustinut, la randul sau, ca nu este legal sa aiba loc plenul Camerei Deputatilor la ora 15:00, in conditiile in care sedinta Biroului Permanent nu a avut cvorum.

Totodata, secretarul Camerei Deputatilor Cristian Ghinea (USR) afirma ca, urmare a faptul ca Biroul Permanent nu a avut cvorum, sesiunea extraordinara a Parlamentului nu este convocata, astfel ca OUG Guvernului nu pot intra in vigoare.

El precizeaza ca orice tentativa de a ocoli acest fapt simplu va fi atacata la Curtea Constitutionala.

“Toti cei 4 membri ai Biroului Permanent din partea Opozitiei au fost azi la Camera Deputatilor. Toti cei 3 lideri de grup ai Opozitiei au fost. Domnul Dragnea a convocat sesiune extraordinara, dar el nu a venit. La fel, alti pesedisti.

Opozitia am decis sa nu facem act de prezenta. Drept urmare, Biroul Permanent nu a avut cvorum. Drept urmare, sesiunea extraordinara NU este convocata”, scrie Ghinea pe pagina sa de Facebook.

“Daddy nu poate convoca singur din pix o sesiune extraordinara. Guvernul nu poate da OUG-uri in acest moment. Repet: Parlamentul NU este in sesiune extraordinara. Felicitari tuturor colegilor din Opozitie – noi sapte (4 membri in BP si 3 lideri de grup) am fost toti astazi aici. Au lipsit pesedistii care acum sunt bosumflati”, mai precizeaza Cristian Ghinea.

Si liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a anuntat, marti, ca liberalii vor contesta la Curtea Constitutionala sesiunea extraordinara a Parlamentului, daca PSD-ALDE insista sa organizeze si un plen, afirmand ca ea a fost convocata neregulamentar si ilegal, iar OUG-urile emise de Guvern vineri nu pot intra in vigoare astfel.

ziare.com