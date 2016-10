Biroul Electoral Central respinge semnul electoral al USR

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, joi, să respingă înregistrarea semnului electoral depus de către Uniunea Salvaţi România (USR), condusă de Nicușor Dan, informează un comunicat de presă al instituţiei.

“Noi am propus o siglă, cea cu triunghi, BEC a considerat că USR nu are acceptul USB. Azi am făcut o nouă cerere, în care am dat un accept explicit al USB pentru ca USR să folosească sigla. Dacă nici această cerere nu va fi acceptată, vom candida cu semnul permanent. Avem până la 1 noiembrie termen pentru a propune BEC o nouă siglă. Nouă ni s-a părut un formalism excesiv. USB a folosit sigla de triunghi în campania pentru locale, am vrut să folosim pentru USR aceeași siglă. BEC a considerat că nu este suficient și de aceea am revenit cu o nouă cerere, ca să putem folosi sigla.”, a declarat Nicuşor Dan, preşedintele USR, citat de antena3.ro.

Tribunalul București a menținut, miercuri, decizia Biroului Electoral Central (BEC) prin care a fost respinsă folosirea siglei USR (reprezentată de un triunghi) la alegerile parlamentare. BEC a respins folosirea acestei sigle de către USR, pe motiv că este asemănătoare cu cea a Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), lucru interzis de lege.

În cadrul procesului de la Tribunalul București, o persoană din Hunedoara — Monica Nicoleta Petruț — a depus o cerere de intervenție, ea fiind reprezentată de un avocat. Acesta a declarat în sala de judecată că se opune ca USR să folosească sigla USB, el atrăgând atenția că la dosarul privind fuziunea dintre USR și USB există mai multe documente cu o semnătură falsă.

De cealaltă parte, poziția USR a fost susținută de către procurorul de ședință. Acesta a susținut că decizia BEC este greșită, deoarece USB și-a dat consimțământul ca semnul său electoral să fie folosit de USR. Reprezentantul Parchetului a cerut instanței să desființeze decizia BEC și să permită ca USR să folosească acea siglă.

“Am solicitat Biroul Electoral Central să folosim semnul cu triunghi, pe care l-am folosit ca USB în alegerile locale. Biroul Electoral Central a spus că USR nu are consimțământul USB. Noi am venit și am spus că prin actul de fuziune există consimțământul și prin faptul că eu, ca președinte al USB, am semnat cererea către BEC pentru atribuirea USR a semnului cu triunghi (…). Este un avocat care astăzi a reprezentat o persoană din Hunedoara, dar el a reprezentat PSD în procesul de fuziune. PSD are un interes pur mediatic, pentru că imediat ce se pronunță fuziunea, USR este partid înființat și participă la alegeri”, a declarat Nicușor Dan, prezent la tribunal.