Bianca Andreescu devine campioana la Indian Wells la doar 18 ani. “Mulțumesc că sunteți cu mine”, a incheiat ea, in limba romana, discursul de la ceremonia de premiere

Bianca Andreescu a castigat intr-un mod magistral turneul WTA de la Indian Wells, dupa o finala de poveste cu fosta lidera mondiala Angelique Kerber, decisa in trei seturi, castigand astfel primul trofeu important din cariera sa, la doar 18 ani, relateaza Ziare.com.

Jucatoarea de 18 ani cu origini romanesti s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4, la capatul a 2 ore si 20 de minute de tenis fantastic, de mare calitate, in care tineretea exploziva a romancei s-a luptat cu experienta tenismenei din Germania, de trei ori campioana in turneele de Mare Slem.

Primele doua seturi au fost decise de un singur break, in prima mansa Bianca bifand breakul in chiar primul game al intalnirii. A controlat apoi intreaga mansa si a pus 1-0 pe tabela, cu un tenis pe alocuri sclipitor, dar per total foarte sigur pe el, in special la serviciu.

De cealalta parte, Kerber a convins in partea secunda si a etalat si ea un tenis de buna calitate, un singur break fiind iarasi de ajuns pentru ca setul sa fie gata la 6-3, trimitand jocul si marea finala intr-un set trei in care se putea intampla orice.

Dupa ce s-a mers cap la cap pana la 2-2, Kerber a fost prima care a spart gheata cu un break, a facut 3-2, dar Andreescu a facut apoi spectacol, castigand trei game-uri la rand, ajungand la un 5-2 care o propulsa ca mare favorita la trofeu.

Biancai i-a tremurat mana serios la 5-3 si serviciul, ratand trei mingi de meci la rand, dar si-a luat revansa in game-ul urmator, cand a inchis partida la a patra minge de meci, castigand primul titlu din cariera chiar aici, la Indian Wells, unul dintre cele mai puternice turnee de tenis din circuit.

E prima data cand o jucatoare de tenis posesoare de wild-card castiga aici la IW, iar succesul este cu atat mai important cu cat ne gandim ca tanara cu parinti romani incepuse acest an 2019 in sezonul WTA de pe locul 178.

La ceremonia de premiere de dupa meci, Bianca Andreescu a parut foarte dezinvolta si iata ce a declarat: “Vreau sa o felicit pe Angelique Kerber pentru modul in care a jucat toata saptamana, a fost o onoare pentru mine sa impart acelasi teren cu tine, esti o inspiratie. Sper ca exemplul meu sa fie urmat si de alti tenismeni tineri, mereu am crezut ca daca muncesti si crezi in tine, pot aparea marile rezultate.

E un moment rod al muncii mele extraordinare de ani de zile. Multumesc tuturor celor care s-au ocupat de organizare. Felicitari speciale si fizioterapeutilor, fara voi cred ca as fi acum in bucati, pe jos. Echipa mea…sunteti atat de speciali… ati crezut in mine, asa cum au facut si parintii mei, care s-au sacrificat atat de mult pentru ca eu sa imi urmez acest vis.

Pentru toti fanii mei din Romania vreau sa le spun un mesaj special: Multumesc ca sunteti cu mine si va iubesc!”, a punctat emotionata Bianca, cea care si-a terminat speech-ul in limba romana, in uralele a zeci de fani din Romania care fluturau tricolorul nostru in marea arena din California.

Andreescu va ocupa de luni pozitia cu numarul 24 in clasamentul WTA, de departe cea mai buna din cariera, mai ales daca ne gandim ca in luna ianuarie incepea aventura din sezon de pe 178.

Tenismena cu parinti din Romania va incepe de marti aventura la turneul Masters de la Miami, turneu tot de 1000 de puncte, care are loc intre 19 si 30 martie. (Ziare.com)