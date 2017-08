Beny Steinmetz si Tal Silberstein, implicati in dosare de coruptie in Romania, au fost retinuti in Israel

Omul de afaceri Beny Steinmetz si consultantul politic Tal Silberstein au fost retinuti luni dimineata pentru fals, uz de fals, spalare de bani si obstructionarea justitiei, conform presei israeliene, scrie News.ro.

Haaretz relateaza ca miliardarul israelian Beny Steinmetz, un cunoscut strateg si consultant si trei oameni de afaceri au fost retinuti pentru audieri luni dimineata, fiind suspectati ca au folosit contracte false pentru a transfera si spala bani.

Conform sursei citate, birourile si locuintele acestora au fost perchezitionate.

Haaretz precizeaza ca cei retinuti sunt suspectati fals, de uz de fals, de spalare de bani, de abuz de incredere, de obstructionarea justitiei, toate avand legatura cu arestarea lui Steinmetz din luna decembrie a anului trecut, intr-un caz de coruptie, care implica zeci de milioane de dolari.

Politia suspecteaza ca au utilizat contracte pentru acorduri inexistente, inclusiv afaceri imobiliare intr-o tara straina, pentru a transfera bani si pentru a spala bani castigati ilicit.

Un jurnalist israelian sustine pe contul sau de Twitter ca o alta persoana retinuta este consultantul Tal Silberstein.

Si Steinmetz si Silberstein sunt implicati in dosare de coruptie si in Romania. Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care este implicat si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

