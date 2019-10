Azi incepe audierea ministrilor propusi in Guvernul Orban. Programul comisiilor din Parlament

Prin urmare, in sedintele comisiilor parlamentare de specialitate reunite de marti vor fi audiati:– Ion Marcel Bolos, ministrul propus al Fondurilor Europene, audiat in sedinta Comisiilor reunite pentru Afaceri Europene ale Camerei Deputatilor si Senatului.– Victor Costache, propus la Ministerul Sanatatii, va fi audiat in Comisiile reunite pentru Sanatate.– Florin Citu, propus ministru al Finantelor, audiat in Comisiile pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului.– Nicolae Ciuca, propus la Ministerul Apararii, audiat in Comisiile reunite pentru Aparare.– Marcel Vela, propus pentru portofoliul Interne, audiat in Comisiile reunite pentru Aparare ale Parlamentului.– Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, audiat in Comisiile reunite pentru Agricultura.– Costel Alexe, propus la Ministerul Mediului, audiat in Comisiile reunite pentru Mediu ale Parlamentului.

10:00 – Monica Anisie, propusa la Ministerul Educatiei, va fi audiata in Comisiile reunite pentru Invatamant.

Miercuri vor fi audiatii urmatorii:– Ionut Stroe, propus la Ministerul Tinererului, va fi audiat in sedinta comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport ale Camerei Deputatilor si Senatului.

11:00 – Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, va fi audiat in Comisiile Economice reunite ale Parlamentului.

12:00 – Bogdan Gheorghiu, propus ministru al Culturii, audiat in Comisiile reunite pentru Cultura ale Camerei Deputatilor si Senatului.

12:00 – Ion Stefan, propus la Ministerul Dezvoltarii, va fi audiat in Comisiile reunite pentru Administratie Publica.

13:00 – Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, este programat pentru audieri in Comisiile reunite pentru Politica Externa.

14:00 – Violeta Alexandru, propusa la Ministerul Muncii, va fi audiata in Comisiile reunite pentru Munca si Comisiile reunite pentru Drepturile Omului.

15:00 – Catalin Predoiu, propus la Ministerul Justitiei, va fi audiat in sedinta a patru comisii reunite si anume Juridica, cea de Constitutionalitate, cea pentru Cercetarea abuzurilor si cele pentru Drepturile omului.

15:00 – Lucian Bode, nominalizat la Ministerul Transporturilor, va fi audiat in comisiile reunite pentru Transporturi si cele reunite pentru Comunicatii.

Presedintele Senatului Teodor Melescanu a declarat ca audierea ministrilor din noul Guvern Orban va avea loc marti si miercuri, de la 9:00 dimineata pana seara, urmand ca votul pentru investirea Executivului sa fie dat in plenul reunit de luni, de la ora 14:00.

Calendarul transmis de Ludovic Orban a picat la vot in reuniunea de luni a conducerii Legislativului. PNL propusese ca audierea ministrilor propusi sa aiba loc marti, iar votul pentru investire intr-un plen reunit, miercuri.