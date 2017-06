Avocatul Poporului va avea rang si salariu de ministru si pensie de judecator CCR

Senatul a adoptat marti, cu majoritate de voturi, o propunere legislativa initiata de doi deputati PSD care prevede ca Avocatul Poporului va avea rang si indemnizatie de ministru si pensie egala cu a judecatorilor de la Curtea Constitutionala (CCR).

Modificarile au fost aprobate cu 93 de voturi “pentru”, 12 “impotriva” si trei abtineri. Senatul este camera decizionala in acest caz.

In acest moment, functia de Avocat al Poporului este ocupata de Victor Ciorbea (foto).

Actul normativ a fost initiat anul trecut de social-democratii Florin Iordache si Marian Neacsu si prevede ca “functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang si salarizare cu functie de ministru”.

In ceea ce priveste pensia Avocatului Poporului, legea prevede ca el “beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale (…) Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare”.

Actul normativ prevede si faptul ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a judecatorilor de la Curtea Constitutionala, iar daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, Avocatul Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata.

La randul lor, adjunctii Avocatului Poporului sunt asimilati ca rang si salarizare secretarilor de stat si pot fi numiti pentru un mandat de 5 ani care poate fi reinnoit o singura data.

In ceea ce priveste pensia, ei beneficiaza de pensie de serviciu in cuantum de 80% din indemnizatia bruta avuta in ultima luna de activitate. Acestia se pot pensiona anticipat cu 5 ani, caz in care le scade pensia cu 1%.

Totodata, noul act normativ prevede infiintarea, in cadrul institutiei Avocatului Poporului, a Mecanismului National de prevenire a torturii si a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie.

Mecanismul se organizeaza si functioneaza ca structura distincta de celelalte domenii de activitate ale Avocatului Poporului, cu autonomie functionala, operationala, financiara si de personal.

