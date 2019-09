Avocatul Poporului contestă desființarea claselor a IX-a de la liceele cu promovabilitate zero la Bac 

“Măsura drastică luată de Ministerul Educației pentru liceele cu zero promovabilitate la examenul de bacalaureat sesiunea 2019 reprezintă, în opinia noastră, o încălcare gravă a dreptului la învățătură, dar și o situație posibil discriminatorie”, se arată în documentul Avocatului Poporului, semnat de Molnar Zsolt, potrivit edupedu.ro.

Surse din minister au declarat pentru Europa Liberă că, de fapt, prin această masură se urmărește transformarea acelor licee, 43 la număr, toate colegii tehnice, în școli profesionale.

Într-adevăr, într-o declarație dintr-o emisiune la TVR din luna iulie, Ecaterina Andronescu, pe atunci încă ministru al Educației, spunea că: ” Eu cred că nu este deloc nepotrivit să transformăm aceste clase de liceu, să ne uităm la ce medii au avut acum la clasa a VIII-a, să le transformăm în clase profesionale.”

Desfiinţarea claselor de liceu ai căror elevi nu reuşesc să promoveze Bacalaureatul, dar fără transformarea lor în şcoli profesionale, fusese deja prevăzută de legislaţie în 2011, prin legea lui Daniel Funeriu, dar prevederea a fost schimbată în 2013, chiar de Ecaterina Andronescu, ajunsă ministru al Educației în guvernul USL.

În Ordinul de Ministru 5090/2019 ( punctul 9) nu se pomenește însă nimic de transformarea, în timp, a acestor colegii în școli profesionale, ci doar se menționează faptul că acestea nu mai pot trimite propuneri la Minister pentru cifra de școlarizare: “Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a cu frecventa zi invatamant liceal (…)se vor face numai de catre unitatile de invatamant in care, in sesiunea iunie – iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de cel putin un absolvent”.